Halkbank TOKİ ödemesi nasıl yapılır? TOKİ Halkbank başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Erdoğan, Cumhuriyet geçtiğimiz gün katıldığı Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada proje hakkında şu açıklamaları yaptı:

“Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitler ile ve 240 ay vadeyle sahip olabilecektir. Aynı şekilde toplamda 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitler ile 240 ay vadeyle yapılabilecektir. İstanbul'da hane geliri 18 bin lira, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes başvuruda bulunabilir”

HALKBANK TOKİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Halkbank Toki ödemesi için şu adımları takip etmeniz yeterli;

Nüfus cüzdanını alarak, projenin bulunduğu illerdeki yetkili banka şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalanmalıdır.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, yalnızca yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecektir.

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az yüzde 40 engelli olduğunu gösteren sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecektir.

18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilirler.

E-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edeceklerdir.

Emekli vatandaşlar da Sosyal Güvenlik Kurumundan aldıkları emekli kimlik belgesi ya da emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapabilecektir. Vefat eden emeklinin de emekli olmayan eşi de başvuru yapabilmektedir. Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç tutulmaktadır.