Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.991,36 %0,56
        DOLAR 40,8923 %0,03
        EURO 47,8193 %0,26
        GRAM ALTIN 4.395,55 %0,34
        FAİZ 39,91 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 50,12 %0,22
        BITCOIN 115.377,00 %-0,94
        GBP/TRY 55,3114 %0,14
        EUR/USD 1,1685 %0,21
        BRENT 65,85 %-1,13
        ÇEYREK ALTIN 7.186,72 %0,34
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Halkbank'tan medyada yer alan yeni iddialara ilişkin açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Halkbank'tan medyada yer alan yeni iddialara ilişkin açıklama

        Halkbank, bir medya kuruluşunun Halkbank ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ı hedef alan, gerçeği yansıtmayan yayınlarını sürdürdüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 12:56 Güncelleme: 19.08.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halkbank'tan medyada yer alan yeni iddialara ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bankadan yapılan açıklamada, bir medya kuruluşunun dün yazılı ve dijital yayınlarında yer alan Bodrum'da lüks doğum günü partisi iddiasına ilişkin açıklamada, bu haber ve paylaşımların tamamen gerçek dışı olduğunun kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Aynı gazetenin bugünkü yayınlarında ise bankamızın bazı şirketlerle kredi ilişkileri ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) binası ihalesine dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir. Bu haber de hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde adı geçen şirketin bankamızla çalışması, Genel Müdür'ümüzün göreve başlamasından çok önceye dayanmaktadır. Bankamız Genel Müdürü'nün göreve başladığı tarihten bu yana bahse konu firmanın kredilerinde herhangi bir limit artışı yapılmamıştır. Ayrıca kredi koşullarında da firmaya herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır. Bahse konu şirkete hiçbir zaman döviz kredisi kullandırılmamıştır. Dolayısıyla bankamız nezdinde hiçbir zaman döviz kredisi olmayan firmanın, döviz kredisinin ucuz TL krediye çevrilmesi iddiası da mümkün değildir ve yalan mahiyetedir."

        Açıklamada, İFM'deki Halkbank binası yapım işinin, mevzuata uygun biçimde, çok sayıda katılımcının yer aldığı bir ihaleyle Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan göreve başlamadan önce sonuçlandırıldığı bildirildi.

        Banka inşaat sürecinde, adı geçen firmaya fazladan ödeme yapıldığı iddiasının da tamamen gerçek dışı olduğunu belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

        "Haberde dile getirilen tüm iddialar mesnetsizdir. Bankamızın faaliyetleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Faaliyetlerimiz başta BDDK ve Sayıştay olmak üzere kamu denetim kurumları ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir. Bankamız ve Genel Müdür'ümüz hakkında bilinçli biçimde sürdürülen asılsız, mesnetsiz ve iftira mahiyetindeki yayınları en sert şekilde kınıyor, bu tür yalan haberlerin Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesi, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca açıkça suç teşkil ettiğini, sorumluları hakkında tazminat talepleri ile birlikte gerekli tüm adli yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Ederson'da kritik hafta!
        Ederson'da kritik hafta!
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Habertürk Anasayfa