25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Halkbank'tan yapılan açıklamada, Halkbank tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede esnaf ve sanatkarların faaliyetlerine destek olmak amacıyla geliştirilen Esnaf Destek Paketi kapsamında gerçekleştirilen İşletme Kredisi kullandırımlarının, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) kefaletiyle kullandırılmış kredi bakiyesi bulunmayan esnaf ve sanatkarlara banka tarafından doğrudan kullandırım şeklinde uygulandığı bildirildi.
Açıklamada, bununla birlikte ESKKK kefaletli kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkarların talepte bulunmaları halinde, aynı faiz oranı ve aynı koşullarla ESKKK kefaletli kredi limit boşluklarını kullanabilmekte olduğu ve bu kredinin faiz oranının, ESKKK kefaleti ile kullandırılan kredilerle aynı olduğu belirtildi.
MEVCUT KREDİLERİN TAKSİT ÖDEMELERİNE 3 AY SÜREYLE ERTELEME
Halkbank’ın açıklamasında Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların kredi ödemelerinin ertelenmesiyle ilgili olarak şunlar kaydedildi:
"Esnaf ve sanatkarlarımızın bankamızdan 31 Mart 2020 tarihinden önce kullanmış oldukları Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Nisan-30 Haziran 2020 arası 3 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitlerinin 3 ay süre ile faizsiz olarak ertelenmesine ilişkin 2283 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25 Mart 2020 tarih, 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Karar doğrultusunda, esnaf ve sanatkârlarımızın 1 Nisan-30 Haziran 2020 arası 3 aylık dönemde vadesi gelecek taksit ödemeleri, esnaf ve sanatkârlarımızın talep etmesi halinde Bankamızca 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir."
Bu arada, bazı esnaf odaları Esnaf Destek Paketi'ne başvuru için üyelerden evrak istemeye başladı. Pakete başvuru yapmak isteyen esnafın, nüfus cüzdanı örneği, oda faaliyet belgesi, vergi levhası örneği, esnaf sicil tasdiknamesi, 2018- 2019 yıllarına ait gelir gider beyannamesi ve işletme sahibine ait tapu ya da araç ruhsat örneklerini getirmesi gerekiyor.
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