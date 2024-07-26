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        Haberler Spor Voleybol Halkbank, Sercan Yüksel Bıdak'ı kadrosuna kattı - Voleybol Haberleri

        Halkbank, Sercan Yüksel Bıdak'ı kadrosuna kattı

        Voleybol Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, orta oyuncu Sercan Yüksel Bıdak'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:36
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        Halkbank'tan orta oyuncu transferi
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        Halkbank, son 10 sezondur Spor Toto forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sercan Yüksel Bıdak, "Halkbank'ın Türk voleybolundaki yerini, neler yaptığını ve yapacağını biliyorum. Bu güzel ve büyük ailenin parçası olmaktan çok mutluyum. Önümüzdeki sezonda Türkiye ve Şampiyonlar Ligi'nde yazacağımız başarı destanının imzacıları arasında olacağım için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

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