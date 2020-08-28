HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası uygun koşullu 4 yeni kredi paketini devreye aldı. Taşıt kredileri için 5 Haziran, konut kredileri için ise 2 Haziran tarihinden itibaren bankaların şubelerinden başvuru yapılabilecek. Paketler arasında tatil destek kredileri de yer alıyor. Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? Halkbank taşıt kredisi faiz oranı ne kadar? İşte Halkbank faiz oranları ve başvuru işlemleri...