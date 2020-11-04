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ABD seçimlerinde Başkan Donald Trump'ın kazanma ihtimalinin yükselmesiyle Halkbank hisselerinde sert yükseliş yaşandı.

Sabah saatlerinde Borsa İstanbul'da Halkbank hisseleri yüzde 5.5 yükseldi. ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesinde rol oynadığı gerekçesiyle bankaya dava açılmış durumda.

Ancak Trump yönetimi bu iddialara rağmen bugüne kadar Halkbank'a bir yaptırım uygulamadı. Demokrat Joe Biden'ın ise seçilmesi durumunda Halkbank konusunda daha sert bir tutum sergilemesi bekleniyor.

SENATO DA ÖNEMLİ

Bu sebeple Trump'ın seçilmesi bankanın lehine bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ABD'de bunun yanında Senato'nun da Cumhuriyetçi çoğunluğa sahip olacağı görünüyor. Bu durum Senato'nun da söz konusu dava konusunda Başkan'a baskı uygulamayacağı beklentisini artırıyor.