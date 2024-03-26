Halkbank, Fenerbahçe'yi yendi ve finale çıktı
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı 3-1 yenerek finale çıktı
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Halkbank ile Fenerbahçe Parolapara TVF Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı.
Bursa’da düzenlenen 2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley ikinci yarı final mücadelesinde Halkbank, Fenerbahçe Parolapara’yı 25-12, 25-16, 20-25 ve 26-24’lük setlerle 3-1 mağlup ederek Arkas Spor’un finaldeki rakibi oldu.
AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşması yarın saat 17.00’de Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak.