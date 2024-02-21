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        Haberler Spor Voleybol Halkbank-Cucine Lube Civitanova: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Halkbank-Cucine Lube Civitanova: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında ağırladığı İtalyan ekibi Cucine Lube Civitanova'ya 3-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 20:25 Güncelleme: 21.02.2024 - 20:25
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        Halkbank turu zora soktu
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        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, İtalyan kulübü Cucine Lube Civitanova'yı ağırladığı CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 3-1 kaybetti.

        Karşılaşmanın rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Peter Szabo (Macaristan)

        Halkbank: Ngapeth, Mert Matic, Nimir, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, Perrin, Blankenau)

        Cucine Lube Civitanova: Anzani, Adis Lagumdzija, Nikolov, Chinenyeze, De Cecco, Yant (Balaso, Thelle, Bisotto, Diamantini)

        Setler: 21-25, 21-25, 27-25, 22-25

        Süre: 106 dakika (24, 25, 29, 28)

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