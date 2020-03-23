Halkbanksaat kaçta açılıyor? Halk Banksı saat kaçta kapanıyor? soruları banka müşterilerinin ve Halkbank'ta işlem yapmak isteyenlerin gündeminde. Tüm dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de önemli tedbirlerin alınmasına neden olan koronavirüs salgını nedeniyle, Türkiye Bankalar Birliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatlerinin 12.00 - 17.00 olmasını tavsiye etti. Bazı bankalarda bu tavsiyeye uyarak mesai saatlerini değiştirdi. Peki Halkbank'da durum ne? İşte detaylar...

HALK BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

HalkBank bugün yaptığı açıklamada, mesai saatlerinin aşağıdaki gibi olduğunu duyurdu:

Halkbank şubeleri sabah saat 09:00 açılıyor. Halkbank şubeleri saat 17:00 kapanıyor. Yani Halkbank'ın emsai saatlerinde bir değişiklik yaşanmadı.

Halkbankası hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri tatildir. Ayrıca resmi ve dini bayram günleri olan resmi tatillerde de şubeler kapalı oluyor.

HALKBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

Halkbank ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgi edinmek ve kayıp çalıntı bildirimi için 0 850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayabilirsiniz.