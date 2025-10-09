Habertürk
        Halkbank: 1 - Ziraat Bankkart: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Halkbank: 1 - Ziraat Bankkart: 3 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Cumhuriyet Kupası ilk tur maçında Efeler Ligi'nin takımlarından Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1'lik skorla Ziraat Bankkart kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 19:14 Güncelleme: 09.10.2025 - 19:14
        Ziraat, Halkbank'ı 4 sette devirdi!
        Ziraat Bankkart, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Cumhuriyet Kupası ilk tur maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek avantajın sahibi oldu.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Halkbank: Ulaş Kıyak, Yiğit Hamza Aslan, Yunus Emre Tayaz, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Volkan Döne (L), Arda Bostan, Umut Özdemir, Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Berk Dilmenler, Brodie Hofer, Deniz Alp Altun

        Başantrenör: Radostin Stoytchev

        Ziraat Bankkart: Tomasz Fornal, Emre Savaş, Nimir Abdel Aziz, Trevor Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Berkay Bayraktar (L), Ahmet Karataş, Hilmi Şahin, Özgür Akbaba, Jokela Joonas, Burakhan Tosun, Aykut Gedik, Buğra Bayrak

        Başantrenör: Mustafa Kavaz

        Setler: 16-25, 19-25, 25-22, 15-25

        Süre: 101 dakika (23, 25, 30, 23)

