Halkbank: 1 - Ziraat Bankkart: 3 | MAÇ SONUCU
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Cumhuriyet Kupası ilk tur maçında Efeler Ligi'nin takımlarından Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1'lik skorla Ziraat Bankkart kazandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Halkbank: Ulaş Kıyak, Yiğit Hamza Aslan, Yunus Emre Tayaz, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Volkan Döne (L), Arda Bostan, Umut Özdemir, Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Berk Dilmenler, Brodie Hofer, Deniz Alp Altun
Başantrenör: Radostin Stoytchev
Ziraat Bankkart: Tomasz Fornal, Emre Savaş, Nimir Abdel Aziz, Trevor Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Berkay Bayraktar (L), Ahmet Karataş, Hilmi Şahin, Özgür Akbaba, Jokela Joonas, Burakhan Tosun, Aykut Gedik, Buğra Bayrak
Başantrenör: Mustafa Kavaz
Setler: 16-25, 19-25, 25-22, 15-25
Süre: 101 dakika (23, 25, 30, 23)