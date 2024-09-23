Halkalı Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi?
Gökyüzünde muhteşem görsel şölenler yaratan tutulmalardan biri daha yolda! 'Halkalı Güneş tutulması' olarak adlandırılan tutulma 7 dakikayı aşkın bir sürede gerçekleşecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...
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Bu sene, Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesiyle çarpıcı bir 'ateş çemberi' etkisi yaratan 'halkalı Güneş tutulması' gerçekleşecek. Bu tutulma, birkaç yer dışında görülemeyecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...
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HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
2 Ekim 2024 tarihinde güneş tutulması gerçekleşecek. Halkalı güneş tutulması olarak bilinen bu tutulma 7 dakika 25 saniye sürecek.
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GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Bu tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek. 2 Ekim tutulması Paskalya Adası ve Güney Amerika'da Şili ve Arjantin'in güney kısımlarından görülebilecek.
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NASA, 2024'teki halkalı Güneş tutulmasından 1,5 yıl sonra tekrar aynı noktada bir Güneş tutulması daha yaşanacağını belirtiyor. Buna göre; 6 Şubat 2027 yılında 7 dakika 51 saniyelik bir 'ateş çemberi' daha yaşayacağız. Bu tutulma da Şili ve Arjantin'den görülecek.