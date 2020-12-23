Halka arzlarda örnek 'küçük'ler

2020'de küçük ve orta boy işletmelerin halka arzına sahne olan Borsa İstanbul'da halka arzlar yılsonuna doğru hızlandı. Kervan Gıda'nın yüksek bir taleple halka arzının ardından Arzum için de halka arz miktarının 53.6 katı gibi yüksek bir talep geldi. Böylece Borsa İstanbul’da 2020 yılında 8 yeni şirket halka arz edildi. Bu halka arzlarla ile birlikte 2020 yılında halka arzların büyüklüğü 1 milyar 103 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
REKOR İLGİ OLDU
Yılbaşından bu yana Borsa İstanbul’a yeni yerli yatırımcının da ilave katkılarıyla hisse senedi piyasasında halka arzlara rekor ilgi sağlandı. Ard Bilişim, Bayrak EBT Taban, Dinamik Isı, Esenboğa Elektrik, Fade Gıda, Kervan Gıda, Kontrolmatik Teknoloji ve son olarak Arzum, bu yılki halka arz olan şirketler olarak sıralandı. Halka arzlarının büyüklüğü 1 milyar TL seviyesini aşan şirketlere yoğun ilgi sağlandı. Kervan Gıda tarafında Norveç Varlık Fonunun talebi de ön plana çıktı. Arzum'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, pay fiyatının 17 TL olarak belirlendiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 53,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 18,7 katı ve şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat tutarının 1,5 katı talep geldi.
BİRKAÇ ARZ DAHA OLABİLİR
Verusa Holding'in iştiraki Aldem Çelik'in halka arz kararı alındığı belirtilirken, İttifak Holding'in iştiraki Selva Gıda'da halka arz için aracılık sözleşmesi yapıldı.
Bloomberg'in tuttuğu Borsa İstanbul Pay Piyasası Halka Arz Endeksi'ne göre halka arz olan şirketler yılbaşından bu yana yüzde 170 oranında getiri sağladı.
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