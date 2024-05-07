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Türkiye’nin önemli sanayi ve ihracatçı şirketleri arasında yer alan Armada Gıda, Mersin'de toplam 137 bin 123 metrekare alana sahip 3 fabrikasında 13 üretim hattı (7 adet konvansiyonel hat ve 6 adet organik hat) ile üretime devam ediyor. Şirket, bakliyat, hububat, bulgur, organik ürünler, süper gıda, bakliyat unu, pirinç, glutensiz ürünler ve diğer ürünler (susam, keten tohumu, baharat, kuruyemiş vb.) olmak üzere toplam 9 ana ürün grubunda, işleme, satış, ithalat ve ihracat gerçekleştiriyor.

30 yılı aşkın köklü bir geçmişe ve deneyime sahip olduklarını belirten Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, “Kurulduğumuz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bugün Türkiye’nin en büyük konvansiyonel ve organik gıda üreticileri ve ihracatçıları arasında yerimizi almayı başardık. Bugün Mersin'de Merkez Fabrikamız ve Organik Üretim Fabrikamız'da 13 ayrı hatta üretime devam ediyoruz. İnşaat halindeki 3. Fabrikamızın yatırımı son hızıyla devam ediyor. Merkez Fabrikamız, toplam 2.199 ton/gün ürün işleme kapasitesine sahip. Aynı zamanda 38.995 m3 hacimli, 5 adet dikey silodan ve 5.084 m2 yatay depodan oluşan gümrüklü antrepo alanımız bulunuyor. Merkez Fabrikamızda yer alan 483 ton/gün ürün işleme kapasiteli bulgur işleme hattımızın kapasitesini, yaklaşık 7 milyon dolar yatırımla 966 ton/gün’e çıkarmayı planlıyoruz. Bu yatırımı 2024 yılı içinde tamamlayarak, 2025 yılının ilk yarısında faaliyete almayı öngörüyoruz. Organik Üretim Fabrikamızda ise 579 ton/gün ürün işleme kapasitesiyle üretime devam ediyoruz. “Armada Foods”, “Organik Doyum”, “Anadolu” ve “Popipop” markası ile yurt içi pazarda, organik ürün markamız “Mediterranean Village” markası ile ise global pazarlarda ürünlerimizi ulusal ve uluslararası müşterilerimizle buluşturuyoruz” diye konuştu.

REKLAM FONKSİYONEL GIDA TESİSİ MAYISTA AÇILIYOR Üçüncü fabrika yatırımı hakkında da bilgi veren Fethi Kalıpçı Sönmez, “Yatırımı devam eden üçüncü fabrika alanımızda 30.000 MT depolama kapasitesini 2023 yılında devreye almıştık. 2.000 m2'lik fabrika alanımızın inşaat çalışmaları da Şubat ayında tamamlandı. Söz konusu fabrikamızda toplam 40 ton/saat üretim kapasiteli fonksiyonel gıda tesisini bu ay itibarıyla devreye almayı planlıyoruz. 2023 yılında programa alınarak yapımına başlanan 8.200 m2 Lidaş depoları ve 180 m2 ofis binası ile 8.800 m2 ikinci etap depoların ise yıl sonuna kadar tamamlanacağını öngörüyoruz. Yatırımın tamamlanması akabinde aynı alanda 4.800 ton/gün ürün işleme kapasiteli ve 181.500 MT depolama alanlı bir bakliyat fabrikası kurmayı da hedefliyoruz. Bahsi geçen ürün işleme kapasitesinin 2.400 ton/gün’lük kısmının 2024 yılı içerisinde, 1.920 ton/gün’lük kısmının 2025 yılı içerisinde, 480 ton/gün’lük kısmının ise 2026 yılı içerisinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. 2023 yılının sonuna kadar arazi dahil toplam 12,4 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. 2025 yılı dahil toplam yatırım tutarının 53,7 milyon dolara ulaşmasını öngörüyoruz” dedi.

REKLAM HUBUBAT İHRACATININ YÜZDE 7'Sİ 90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayan Fethi Kalıpçı Sönmez, “Armada Gıda olarak büyüyen sektörün büyüyen oyuncusuyuz. 2030 yılına kadar küresel bakliyat üretiminin %5,8 YBBO ile artış göstermesi bekleniyor. Ülkemizde yıllık ortalama 1,3 milyon ton seviyesinde bakliyat üretilirken, ihracatı yapılan bakliyat oranı %93 seviyelerinde. Küresel hububat üretimi de her geçen yıl büyümesini sürdürüyor. Türkiye, 2023 yılında bakliyat işleme ile beraber yaklaşık 12 milyar dolar değerinde hububat ihracatı gerçekleştirdi. Armada Gıda olarak biz 31.12.2023 tarihinde sona eren finansal dönem itibarıyla seçili bakliyat ürünlerinde Türkiye’nin toplam ihracatının %7,2’sini, hububat ürünlerinde ise toplam ihracatın %7,4’ünü gerçekleştirdik. Yaşanan global belirsizlikler ve giderek zorlaşan piyasa koşullarına rağmen ciromuzu ve ciromuzdaki ihracatın payını artırmayı başardık. 2022 yılında 5,7 milyar TL olan ciromuzu yurt dışı satışlarımızın da katkısıyla %5 artışla 2023 yılında 6 milyar TL'ye çıkardık. 2023 yılında ihracatımızı %15 oranında artırdık. 2022 yılında ciromuzun içinde %61,9 olan ihracat payını, 2023 yılında %67,6’ye yükselttik. Almanya, İtalya, Mısır, Kanada, Tunus ve Fransa başta olmak üzere 90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracatta sağladığımız başarı sayesinde TİM1000 ve üretime bağlı satışlarda sağladığımız performansımız kaynaklı ISO 500 listelerinde yer almaya devam ediyoruz. Bununla beraber 2023 yılında bir önceki yılın yaklaşık 13 katına çıkarak 194 milyon 615 bin TL net kâr ve 729 milyon TL FAVÖK elde ettik. Brüt kâr marjı %14, FAVÖK marjı ise %12 olarak gerçekleşti” diye belirtti.

REKLAM YATIRIMLAR DESTEKLENECEK Şirket tarihlerine önemli bir kilometre taşı eklemek için halka arzı gündemlerine aldıklarını belirten Fethi Kalıpçı Sönmez, şöyle konuştu: “Halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurumu’na ve Borsa İstanbul’a başvurularımızı gerçekleştirdik. Halka arzda şirketimizin çıkarılmış sermayesi, 54 milyon 996 bin 53 TL sermaye artırımı ile 219 milyon 984 bin TL'den 274 milyon 980 bin 53 TL’ye yükseltilecek. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle işletme sermayemizi güçlendirirken, büyüme stratejimiz doğrultusundaki yatırımlar ve kapasitemizi artırmak için kullanmayı planlıyoruz. Hem kısa hem de orta vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için stratejik yol haritamızı hazırladık. Bu plan doğrultusunda pazar pozisyonumuzu güçlendirip, uzun vadeli rekabet avantajı sağlamayı hedefliyoruz. Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda farklılaştırılmış kanal stratejileri ile marka penetrasyonumuzu artırmayı, var olduğumuz pazarlarda derinleşirken yeni pazarlara giriş yaparak globaldeki payımızı yükseltmeyi amaçlıyoruz. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında şirket satın almaları ve hedef pazarlarda depo oluşumları yoluyla lojistik ağımızda avantaj sağlamayı planlıyoruz. Böylece üretim kapasitelerinde artış ve hazır mal bulundurarak hızlı ve etkin bir dağıtım yapısını destekleyeceğiz. Değer zincirinde hem yatay hem de dikey genişleme yoluyla ürün portföyünü genişletmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bununla beraber dijital dönüşüm ve operasyonel mükemmellik çalışmaları da gündemimizde bulunan başlıklar olarak öne çıkıyor. Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde karbon ayak izimizi azaltmayı da hedefliyoruz. Toplam 28,8MW GES yatırımlarını devreye almayı planlıyoruz. Şanlıurfa Viranşehir’de 250 dönüm arazi üzerinde kurulumu devam eden yaklaşık 19 MW’lık GES’imizi bu yıl devreye almayı öngörüyoruz. Hatay Antakya’da 150 dönüm arazi üzerinde kurmayı planladığımız 9,8 MW GES projemiz için ise TEİAŞ’tan kapasite uygunluğu verilmesini bekliyoruz. GES’lerimizi devreye aldığımızda fabrikalarımızda tükettiğimiz enerjinin tamamını kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Bununla beraber kalan üretim kapasitesini 5.1.h kapsamında piyasaya satıyor olacağız.

KAZAKİSTAN'DA YATIRIM Kazakistan’da inşa etmeyi planladığımız tarımsal ürün işleme tesisimiz için de 29.11.2022 tarihinde, şirketimizin bağlı ortaklığı olarak AC Agro LLP şirketimizi kurduk. Tesisimizi kurmayı planladığımız arazi için görüşmelerimiz devam ediyor. İlk etapta yaklaşık 4 milyon dolar yatırımla 4.000 - 5.000 m2 depolama alanı ve bakliyat işleme tesisi kurmayı hedefliyoruz. Tüm bu yatırımlar ve hedeflerimiz doğrultusunda, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de üretim gücümüzle, istihdamımızla, ihracatımızla ülkemiz ve ekonomimiz için değer yaratmaya devam edeceğiz”