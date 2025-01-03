Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Medya Halk TV'nin sahibinden Flash Haber açıklaması

        Halk TV'nin sahibinden Flash Haber açıklaması

        Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber'in satışıyla ilgili açıklamada bulundu. Mahiroğlu, "Konunun kamuoyunda büyük yankı uyandırmasından sonra ön ödememizi geri aldık. Halk TV ailesinin daha da güçlenmesi belli ki büyük bir endişe konusu. Flash Haber'in yeni yayın çizgisinin ne olacağını bilmemekle birlikte yeni sahipliğine başarılar dileriz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 12:44 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halk TV'nin sahibinden Flash Haber açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber'in satışıyla ilgili, "Flash haberle ilgili duyuruma göstermiş olduğunuz ilgi ve destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım. Konunun kamuoyunda büyük yankı uyandırmasından sonra ön ödememizi geri aldık" paylaşımında bulundu.

        Mahiroğlu şunları söyledi: "Flash Haber Yönetim Kurulu adına bizimle görüşmeleri yürüten Asutay Bey ve paydaşlarının sonuç olarak hukuk çizgisine gelmiş olması sevindiricidir.

        Mülkiyet hakkı kutsaldır. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, kurallar işler. Hiç kimsenin kurumların arkasına saklanarak ya da onların ismini kullanarak şahsi çıkarlarını yürütmesi söz konusu olamaz.

        Özgür basın çok değerlidir ve demokrasi için vazgeçilmezdir. Halk TV ailesinin daha da güçlenmesi belli ki büyük bir endişe konusu. Flash Haber’in yeni yayın çizgisinin ne olacağını bilmemekle birlikte yeni sahipliğine başarılar dileriz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı
        Kayıp kardeşler için boğaz trafiği askıya alındı
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Antalya'da turist rekoru
        Antalya'da turist rekoru
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Habertürk Anasayfa