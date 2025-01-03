Halk TV'nin sahibinden Flash Haber açıklaması

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber'in satışıyla ilgili, "Flash haberle ilgili duyuruma göstermiş olduğunuz ilgi ve destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım. Konunun kamuoyunda büyük yankı uyandırmasından sonra ön ödememizi geri aldık" paylaşımında bulundu.

Mahiroğlu şunları söyledi: "Flash Haber Yönetim Kurulu adına bizimle görüşmeleri yürüten Asutay Bey ve paydaşlarının sonuç olarak hukuk çizgisine gelmiş olması sevindiricidir.

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Mülkiyet hakkı kutsaldır. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, kurallar işler. Hiç kimsenin kurumların arkasına saklanarak ya da onların ismini kullanarak şahsi çıkarlarını yürütmesi söz konusu olamaz. Özgür basın çok değerlidir ve demokrasi için vazgeçilmezdir. Halk TV ailesinin daha da güçlenmesi belli ki büyük bir endişe konusu. Flash Haber’in yeni yayın çizgisinin ne olacağını bilmemekle birlikte yeni sahipliğine başarılar dileriz."