2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu. Greta Gerwig'in Barbie filmi 6 ödül kazanırken, Oppenheimer sadece 1 ödülle geceden ayrıldı.

Taylor Swift etkinlikte 4 ödül kazanırken, BTS üyesi Jungkook, Bad Bunny, Drake ve Jack Harlow'u yenerek Yılın Erkek Sanatçısı ödülüne layık görüldü. İşte halkın seçimleri...

Yılın Filmi - Barbie

Yılın Aksiyon Filmi - The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Yılın Komedi Filmi - Barbie

Yılın Dram Filmi - Oppenheimer

Yılın Erkek Film Yıldızı - Ryan Gosling, Barbie

Yılın Erkek Film Yıldızı - Margot Robbie, Barbie

Yılın Aksiyon Filmi Yıldızı - Rachel Zegler, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Yılın Komedi Film Yıldızı - Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

Yılın Drama Film Yıldızı - Jenna Ortega, Scream VI

Yılın Film Performansı - America Ferrera, Barbie

Yılın TV Dizisi - Grey's Anatomy

Yılın Komedi Dizisi - Only Murders in the Building

Yılın Drama Dizisi - The Last of Us

Yılın Bilimkurgu/Fantezi Dizisi - Loki

Yılın Reality Şovu - The Kardashians

Yılın Yarışma Programı - The Voice

Yılın Kayda Değer Dizisi - The Summer I Turned Pretty

Yılın Erkek TV Yıldızı - Pedro Pascal, The Last of Us

Yılın Kadın TV Yıldızı - Selena Gomez, Only Murders in the Building

Yılın Komedi TV Yıldızı - Jeremy Allen White, The Bear

Yılın Drama TV Yıldızı - Jennifer Aniston, The Morning Show

Yılın TV Performansı - Billie Eilish, Swarm

Yılın Reality TV Yıldızı - Khloé Kardashian, The Kardashians

Yılın Yarışmacısı - Ariana Madix, Dancing with the Stars

Yılın Erkek Sanatçısı - Jung Kook

Yılın Kadın Sanatçısı - Taylor Swift

Yılın Erkek Country Sanatçısı - Jelly Roll

Yılın Kadın Country Sanatçısı - Lainey Wilson

Yılın Erkek Latin Sanatçısı - Bad Bunny

Yılın Kadın Latin Sanatçısı - Shakira

Yılın Pop Sanatçısı - Taylor Swift

Yılın Hip-Hop Sanatçısı - Nicki Minaj

Yılın R&B Sanatçısı - Beyoncé

Yılın Yeni Sanatçısı - Ice Spice

Yılın Şarkısı - Vampire by Olivia Rodrigo

Yılın Albümü - Guts, Olivia Rodrigo

Yılın Sporcusu - Travis Kelce