2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu
People's Choice Awards (Halkın Seçimi Ödülleri) sahiplerini buldu. Sunuculuğunu aktör Simu Liu'nun yaptığı gecede Barbie, Yılın Filmi ödülünü aldı
2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu. Greta Gerwig'in Barbie filmi 6 ödül kazanırken, Oppenheimer sadece 1 ödülle geceden ayrıldı.
Taylor Swift etkinlikte 4 ödül kazanırken, BTS üyesi Jungkook, Bad Bunny, Drake ve Jack Harlow'u yenerek Yılın Erkek Sanatçısı ödülüne layık görüldü. İşte halkın seçimleri...
Yılın Filmi - Barbie
Yılın Aksiyon Filmi - The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes
Yılın Komedi Filmi - Barbie
Yılın Dram Filmi - Oppenheimer
Yılın Erkek Film Yıldızı - Ryan Gosling, Barbie
Yılın Erkek Film Yıldızı - Margot Robbie, Barbie
Yılın Aksiyon Filmi Yıldızı - Rachel Zegler, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes
Yılın Komedi Film Yıldızı - Jennifer Lawrence, No Hard Feelings
Yılın Drama Film Yıldızı - Jenna Ortega, Scream VI
Yılın Film Performansı - America Ferrera, Barbie
Yılın TV Dizisi - Grey's Anatomy
Yılın Komedi Dizisi - Only Murders in the Building
Yılın Drama Dizisi - The Last of Us
Yılın Bilimkurgu/Fantezi Dizisi - Loki
Yılın Reality Şovu - The Kardashians
Yılın Yarışma Programı - The Voice
Yılın Kayda Değer Dizisi - The Summer I Turned Pretty
Yılın Erkek TV Yıldızı - Pedro Pascal, The Last of Us
Yılın Kadın TV Yıldızı - Selena Gomez, Only Murders in the Building
Yılın Komedi TV Yıldızı - Jeremy Allen White, The Bear
Yılın Drama TV Yıldızı - Jennifer Aniston, The Morning Show
Yılın TV Performansı - Billie Eilish, Swarm
Yılın Reality TV Yıldızı - Khloé Kardashian, The Kardashians
Yılın Yarışmacısı - Ariana Madix, Dancing with the Stars
Yılın Erkek Sanatçısı - Jung Kook
Yılın Kadın Sanatçısı - Taylor Swift
Yılın Erkek Country Sanatçısı - Jelly Roll
Yılın Kadın Country Sanatçısı - Lainey Wilson
Yılın Erkek Latin Sanatçısı - Bad Bunny
Yılın Kadın Latin Sanatçısı - Shakira
Yılın Pop Sanatçısı - Taylor Swift
Yılın Hip-Hop Sanatçısı - Nicki Minaj
Yılın R&B Sanatçısı - Beyoncé
Yılın Yeni Sanatçısı - Ice Spice
Yılın Şarkısı - Vampire by Olivia Rodrigo
Yılın Albümü - Guts, Olivia Rodrigo
Yılın Sporcusu - Travis Kelce