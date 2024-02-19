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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Halk Barbie'yi seçti! 2024 People's Choice Ödülleri sahiplerini buldu

        2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu

        People's Choice Awards (Halkın Seçimi Ödülleri) sahiplerini buldu. Sunuculuğunu aktör Simu Liu'nun yaptığı gecede Barbie, Yılın Filmi ödülünü aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 15:59 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:10
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        'Halk' Barbie'yi seçti
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        2024 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu. Greta Gerwig'in Barbie filmi 6 ödül kazanırken, Oppenheimer sadece 1 ödülle geceden ayrıldı.

        Taylor Swift etkinlikte 4 ödül kazanırken, BTS üyesi Jungkook, Bad Bunny, Drake ve Jack Harlow'u yenerek Yılın Erkek Sanatçısı ödülüne layık görüldü. İşte halkın seçimleri...

        Yılın Filmi - Barbie

        Yılın Aksiyon Filmi - The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

        Yılın Komedi Filmi - Barbie

        Yılın Dram Filmi - Oppenheimer

        Yılın Erkek Film Yıldızı - Ryan Gosling, Barbie

        Yılın Erkek Film Yıldızı - Margot Robbie, Barbie

        Yılın Aksiyon Filmi Yıldızı - Rachel Zegler, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

        Yılın Komedi Film Yıldızı - Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

        Yılın Drama Film Yıldızı - Jenna Ortega, Scream VI

        Yılın Film Performansı - America Ferrera, Barbie

        Yılın TV Dizisi - Grey's Anatomy

        Yılın Komedi Dizisi - Only Murders in the Building

        Yılın Drama Dizisi - The Last of Us

        Yılın Bilimkurgu/Fantezi Dizisi - Loki

        Yılın Reality Şovu - The Kardashians

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        Yılın Yarışma Programı - The Voice

        Yılın Kayda Değer Dizisi - The Summer I Turned Pretty

        Yılın Erkek TV Yıldızı - Pedro Pascal, The Last of Us

        Yılın Kadın TV Yıldızı - Selena Gomez, Only Murders in the Building

        Yılın Komedi TV Yıldızı - Jeremy Allen White, The Bear

        Yılın Drama TV Yıldızı - Jennifer Aniston, The Morning Show

        Yılın TV Performansı - Billie Eilish, Swarm

        Yılın Reality TV Yıldızı - Khloé Kardashian, The Kardashians

        Yılın Yarışmacısı - Ariana Madix, Dancing with the Stars

        Yılın Erkek Sanatçısı - Jung Kook

        Yılın Kadın Sanatçısı - Taylor Swift

        Yılın Erkek Country Sanatçısı - Jelly Roll

        Yılın Kadın Country Sanatçısı - Lainey Wilson

        Yılın Erkek Latin Sanatçısı - Bad Bunny

        Yılın Kadın Latin Sanatçısı - Shakira

        Yılın Pop Sanatçısı - Taylor Swift

        Yılın Hip-Hop Sanatçısı - Nicki Minaj

        Yılın R&B Sanatçısı - Beyoncé

        Yılın Yeni Sanatçısı - Ice Spice

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        Yılın Şarkısı - Vampire by Olivia Rodrigo

        Yılın Albümü - Guts, Olivia Rodrigo

        Yılın Sporcusu - Travis Kelce

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        #2024 Peoples Choice
        #Halkın Seçimi
        #barbie
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