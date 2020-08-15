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Sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Söyletmez, sürpriz bir proje ile sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını söyledi.

Halil Söyletmez, konuyla ilgili "Yakın zamanda yeni bir şarkı çalışmamız olacak. Sürpriz bir isimle düet yapacağız. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda da sizlerle bunun bilgisini ve detaylarını paylaşıyor olacağız" açıklamasında bulundu.