Halil Söyletmez: Her şey yolunda - Magazin haberleri

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Halil Söyletmez, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışveriş turuna çıkarak mağazaları ve reyonları gezen Halil Söyletmez, alışveriş turunu tamamladıktan sonra yorgunluk kahvesi içti.

Her şeyin yolunda olduğunu ifade ederek objektiflere poz veren Halil Söyletmez, genç hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmadı.