Geçtiğimiz hafta iki ayrı olaya imza atan Halil Sezai Paracıkoğlu ile Enes Batur Sungurtekin, davranışlarıyla tepki çekti. Paracıkoğlu, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i dövdüğü için cezalandırılarak tutuklandı. Şarkıcıya bir ceza da hayranları kesti. Bin hayranı, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun sosyal medya hesabını takipten çıkardı. Koronavirüse yakalandıktan sonra karantinadan kaçarak toplum sağlığını hiçe sayan Enes Batur Sungurtekin'in YouTube'daki abone sayısı ise 2 günde 100 bin arttı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Geçtiğimiz haftanın iki önemli olayından biri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i dövmesi. Diğeri ise koronavirüse yakalanan Enes Batur Sungurtekin'in karantinadan kaçarak toplum sağlığını tehdit etmesi.

15 Eylül 2020...

Halil Sezai Paracıkoğlu, Tuzla'da yemek programı çekimlerini yaptığı eve komşu olan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle dövdü.

Şiddet görüntülerinin yayınlanmasının ardından toplumda infial yaratan Halil Sezai Paracıkoğlu, 'Silahla kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçları nedeniyle yargı tarafından cezalandırılarak tutuklandı.

Gözden düşen Halil Sezai Paracıkoğlu'nun kariyerinin bundan sonra nasıl devam edeceğini zaman gösterecek. Toplum, belki de ikinci bir şans verip yine konserlerine gidecek, diğer çalışmalarına ilgi gösterecek. Belki de ikinci bir şansı vermeyecek, böylelikle kariyeri yerle yeksan olacak. Sosyal medya takipçilerinden bin kişi, Halil Sezai Paracıkoğlu'na ikinci bir şansı vermediğini gözler önüne serdi. Paracıkoğlu, dayak olayından sonra bin takipçi kaybetti. Görünen o ki, bin kişi, "Artık senin işlerin de, özel hayatın da bizi ilgilendirmiyor" diyerek Halil Sezai Paracıkoğlu'nu takip etmeyi bıraktı.

Geçtiğimiz hafta, toplumu rahatsız eden başka bir olay da koronavirüse yakalanan Enes Batur Sungurtekin'in karantinadan kaçması oldu.

Enes Batur Sungurtekin, sevgilisi Ecenaz Üçer ile birlikte koronavirüse yakalandıktan sonra evde karantinaya girmişti.

17 Eylül 2020...

Enes Batur Sungurtekin ile sevgilisi, karantinadan kaçtıkları gerekçesiyle emniyet güçleri tarafından Sancaktepe'deki öğrenci yurduna yerleştirilerek gözetim altına alındı.

Enes Batur Sungurtekin, öğrenci yurdundan yaptığı paylaşımda şerefi üzerine yeminler ederek karantinadan kaçmadığını, evinden dışarı çıkmadığını, kamera kayıtlarıyla bunu kanıtlayabileceğini dile getirdi.

Kamera kayıtlarının yayınlanması, yetkili mercilerin iznine bağlı olmasından dolayı belki de gerekli işlemleri, karantinadan sonra tamamlayıp görüntüleri sunar.

Enes Batur Sungurtekin, açıklamasında şunu da söyledi; "Birileri benimle uğraşıyor."

Anladığımız şu; birileri, kendisi hakkında yalan ihbarda bulunmuş.

Belki de Enes Batur Sungurtekin'i sevmeyenlerden biri / birileri, yalan ihbarla itibarını zedelemek istedi.

Belki de çevresinden veya sevenlerinden biri / birileri, yalan ihbarla Enes Batur Sungurtekin'in özellikle mağdur gibi görünmesini istedi.

Eğer, itibarı zedelenmek istendiyse bunun nedeni açık.

Eğer, özellikle mağdur gibi görünmesi istendiyse bunun nedeni ne olabilir?

Bir sosyal medya fenomeninin varlık nedeni, takipçi sayısıyla doğru orantılıdır.

Mağduriyet, sempati uyandırır. Sempati ise ilgi. İlgi de takipçi sayısına etki eder.

Sevgilisiyle birlikte toplum sağlığını hiçe saymasına rağmen Enes Batur Sungurtekin, sosyal medya hesabında takipçi kaybına uğramadı. Hatta YouTube'daki abone sayısı 2 günde 100 bin arttı. Belki de bunun nedeni, takipçilerinin çoğunun toplum sağlığını tehlikeye attığından bihaber olan çocuklar olmasıdır. Bu arada, abonelerinin çoğu çocuk olan biri, neden elinde silahla olduğu bir fotoğrafı profilinde kullanır? Onu da anlamak mümkün değil.

Enes Batur Sungurtekin, geçtiğimiz yıl yeni filminin gösterimde olduğu günlerde rol arkadaşı Damla Aslanalp ile evlendiğini söyleyerek sahte nikah fotoğrafları ve sahte evlilik cüzdanı yayımlamıştı. Film, gösterimden çıktıktan sonra ise "Şaka yaptım" demişti.

Sahte nikahın filmin reklamında ne kadar başarılı olduğu, gişesine ne ölçüde etki ettiği ölçülemez ama Enes Batur Sungurtekin'in YouTube'daki abone sayısı o dönemde epeyce artmıştı.

O zaman da takipçileri / aboneleri, "Biz seni takip ediyoruz, işlerinle ilgileniyoruz ama sen bize yalan söylüyorsun" dememiş, yine tuhaf şekilde sosyal medya hesabını takip etmeye devam etmişti.