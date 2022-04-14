Son filmi gösterime giriyor

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Necati Aslan'ın yönettiği; Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Tuğçe Topçu, Ersel Şipil ve Belma Mamati'nin başrollerini paylaştığı 'Zalo', gösterime girecek.

Halil Kumova (Sağda) filmde 'Basiretsiz Basri'yi canlandırdı.

64 yaşındaki Halil Kumavo, Eylül 2020'de Malatya'daki çekimler sırasında koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetmişti. Necati Aslan, filmle ilgili olarak şunları söyledi. Filmin çekim öncesi hazırlıklarını tamamladıktan sonra büyük bir keyifle sete çıktık. Pandemi şartları nedeniyle zorlu bir set olacağını biliyorduk ama tüm ekip olarak film üretecek olmanın keyfi içindeydik. Çekimlere başladıktan sonra Halil Ağabey'in vefatıyla sarsıldık. Filmi daha önce gösterime çıkaracaktık ama pandemi şartlarından dolayı 15 Nisan'a erteledik. Komedi türündeki filmimiz umarım uzun süredir zor günler geçiren vatandaşlarımın yüzünü güldürür.

Necati Aslan - Sermiyan Midyat

Filmin Konusu: Zalimliğiyle nam salmış Zalo Ağa küçükken ikizini nehre atmıştır. Evlenmek için başlık parası biriktirmeye çalışan Zalo Ağa'nın marabaları bir gün posta arabasını soymak isterken yanlışlıkla Malatya Vali'sini soyarlar. Bu olay yüzünden Zalo Ağa ile ikizinin yolları yıllar sonra yeniden kesişecektir.