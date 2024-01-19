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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Halil Dervişoğlu o hareketin anlamını açıkladı - Galatasaray Haberleri

        Halil Dervişoğlu o hareketin anlamını açıkladı

        Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, Ümraniyespor maçında penaltıdan kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 3 yaptı. Milli futbolcu golden sonra yaptığı hareketin anlamını da açıkladı ve Filistin'e destek verdi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 19.01.2024 - 09:44 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:44
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda evinde Ümraniyespor ile oynayan Galatasaray’da takımın 4. golünü Halil Dervişoğlu attı. Mücadelenin 87. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Halil Meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

        Yaz transfer döneminde takıma katılan 24 yaşındaki futbolcu, bu golle birlikte bu sezonki gol sayısını da 3’e yükseltti. Maça 11’de başlayan Halil Dervişoğlu 90 dakika sahada kaldı.

        Halil Dervişoğlu, sosyal medya hesabından Ümraniyespor'a attığı gol sonrası yaptığı hareketin anlamını açıkladı. Paylaşımında "Kutlama yapmadım, sadece dünyanın (Gazze'ye bakan) yüzünü ifade ettim" ifadelerine yer veren Halil, Filistin bayrağı ekledi.

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