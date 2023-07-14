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        Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'la anlaştı

        Beşiktaş, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu'nu transfer etti. Golcü oyuncunun Almanya kampına katılması bekleniyor.

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 19:05
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        Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ta!
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        Beşiktaş, geçen günlerde Galatasaray'ın da transferi için devreye girdiği Halil Dervişoğlu'nu transfer etti!

        Brentford ile bonservis için anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Halil ile de maaş konusunda anlaşma sağladı.

        Beşiktaş'ın 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Brentford'a bonservis ödemeyeceği, başarı bonusuna bağlı olarak 500 bin Euro'yu bulacak bir meblağı ödeyeceği öğrenildi.

        Halil Dervişoğlu, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

        Genç futbolcu, daha sonra ise takımın Almanya'daki kampına katılacak.

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