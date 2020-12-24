Halef Tanımı:

Bir başkasını başarılı kılan veya takip eden bir kişi veya başarılı olan unvana sahip olan kişi demektir. Halef kelimesinin kökeni Latinceden gelmektedir. Bir ofisi veya unvanı elinde tutan bir diğer kişiyi hemen takip eden kişiye halef denir. Bir sonraki varis amacıyla ya da arka arkaya olan bir haleflik durumu. Bir unvan veya ofisi miras alan bir kişi ifadeleri ile belirtilir.

Ayrıca halefin matematikte de bir anlamı vardır. (aritmetik, küme teorisi) Tamsayı, sıra numarası veya bir diğerini hemen takip eden kardinal sayı olarak ifade edilir.

Halef Nedir TDK:

Herhangi bir makam veya mevki sahibinin ardından yerine geçen kimse, ardıl ve selef karşıtı olarak tanımlanır.

Halef Örnek Anlatımı:

Bir başkasının rütbesini, görevini, görevlerini veya imtiyazlarını devralan bir kişi; birleşme, satın alma veya başka bir yöntemle selefi olarak bilinen başka bir şirketin görevlerini, hisse senetlerini, haklarını ve borçlarını alan bir şirket de halefe örnektir.

Halef Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Genel Müdür’ün halefi burada başkan yardımcısıydı.

Yavaşça, ancak, halefine katkıda bulunan babasının bölgesini yeniden inşa etti.

Bundan sonra bu işin halefi sensin, sen nasıl yönetmek istersen öyle olacak.

Bu yasa göç özgürlüğü için uluslararası kabul görmüş standartlara uymayan kısıtlamalar içermektedir; ayrıca, bu yasa birçok halefi devlete adapte edilmiş kanunlar için bir model görevi görmüştür.

Diğer ülkeler sonunda dört güç ülkesine ve onların halefine gelen devletlere yetişmişlerdir.