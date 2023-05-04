"ANNEM HAYATTA OLSAYDI BU İŞİ YAPMAZDIM"

Şair ve söz yazarı Çiğdem Talu'nun kızı olan müzisyen Zeynep Talu, "16 yaşında annemi kaybettim. Annemin bana bıraktığı en önemli şey şarkı sözü yazmak. Annem hayattayken hiçbir gün ben de şiir ya da şarkı sözü yazayım demedim... Sayısalcı bir tiptim. Annem hayatta olsaydı bu işi yapmazdım sanırım. Onun işini devam ettiriyorum" dedi.

Zeynep Talu, "Aslında hukukçu olmak istiyordum. Annem de 'bu çeneyle ol işe yarar' diyordu. Annem öldükten sonra Melih Kibar hiç beste yapmadı. Sonra bir beste yaptı, ona da bir söz yazmamı istedi. Birkaç kez denedim beğenmedi... Üçüncü yazdığımı beğendi. 'Neden Sanki Neden'di şarkının adı. Nilüfer de beğendi albümüne koydu. Annemin de ilk yazdığı şarkı sözü Nilüfer'eydi" ifadelerini kullandı.