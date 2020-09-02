Haldun Boysan kimdir? sorusu sosyal medyada gündem konusu oldu. Dizi çekimleri için Kapadokya'da bulunan Haldun Boysan'ın kalbindeki pilin haziran ayında değişmesi gerektiği ancak usta oyuncunun koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye gidip tedavisini yaptırmadığı konuşuluyor. İşte Haldun Boysan'ın hayatı hakkında...

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

Haldun Boysan, 6 Temmuz 1958 yılında, Ankara'da dünyaya gelmiş, Türk sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj filmlerinde seslendirme yaptı. 1999 yılında 11. Ankara Uluslararası Film Festivali‘nde “en iyi yardımcı erkek oyuncu“ ödülünü Gemide adlı filmdeki performansıyla kazandı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Boysan, Beşiktaş JK kongre üyesi olarak görev aldı.

31 Ağustos 2020'de Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında hayatını kaybetti.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman

Gemide (1998)

Çılgın Bediş (1998) - Partal

Aşkın Dağlarda Gezer (1999)

Oyuncak Hikayesi 2 (1999)

Merdoğlu (2000)

Nisan Yağmuru (2000)

Vasiyet (2001)

Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal

Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit

Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa

Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak

Esir Şehrin Gözyaşları (2003)

Brindar (2004)

Aynalar (2004)

Görünmez Adam (2004)

Bir Aşk Hikayesi (2004)

Kısmet (2005) - Hüseyin

Asla Unutma (2005) - Nedim

Zaman Tüneli (2005)

Silahların Gölgesinde (2005)

Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas

Gen (film) (2006)

Köprü (2006) - Hüdai

Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası

Taşa Yazılan Aşk (2006)

Hayat Türküsü (2006)

Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal

Dağlar Delisi (2007)

Kara Güneş (2007)

Canım Ailem (2008)

Beni Unutma (2008)

Servet Avcısı (2008)

Hesaplaşma (2009)

Kapalıçarşı (dizi) (2009)

Abimm (2009)

Sensiz Yaşayamam (2010)

Çakıl Taşları (2010)

Canan (dizi) (2011) - Orhan

Firar (dizi) (2011)

Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)

Merhamet (dizi) (2013) - Necati

Zeytin Tepesi (2014)

Sesli Güldüm (2014)

Otel Divane (2014) - Vedat

Gülcemal (2014) - Affan

Ulan İstanbul (2014) - Haldun (Konuk oyuncu)

O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi

Bahtiyar Ölmez (2017)

Ege'nin Hamsisi (2018) - Eşref Üzüm

Akıllara Seza (2019)

Alef (dizi) (2020) - Nejat

Maria ile Mustafa (2020)