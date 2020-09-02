Haldun Boysan kimdir? sorusu sosyal medyada gündem konusu oldu. Dizi çekimleri için Kapadokya'da bulunan Haldun Boysan'ın kalbindeki pilin haziran ayında değişmesi gerektiği ancak usta oyuncunun koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye gidip tedavisini yaptırmadığı konuşuluyor. İşte Haldun Boysan'ın hayatı hakkında...
HALDUN BOYSAN KİMDİR?
Haldun Boysan, 6 Temmuz 1958 yılında, Ankara'da dünyaya gelmiş, Türk sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.
Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj filmlerinde seslendirme yaptı. 1999 yılında 11. Ankara Uluslararası Film Festivali‘nde “en iyi yardımcı erkek oyuncu“ ödülünü Gemide adlı filmdeki performansıyla kazandı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Boysan, Beşiktaş JK kongre üyesi olarak görev aldı.
31 Ağustos 2020'de Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında hayatını kaybetti.
OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
- Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman
- Gemide (1998)
- Çılgın Bediş (1998) - Partal
- Aşkın Dağlarda Gezer (1999)
- Oyuncak Hikayesi 2 (1999)
- Merdoğlu (2000)
- Nisan Yağmuru (2000)
- Vasiyet (2001)
- Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal
- Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit
- Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa
- Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak
- Esir Şehrin Gözyaşları (2003)
- Brindar (2004)
- Aynalar (2004)
- Görünmez Adam (2004)
- Bir Aşk Hikayesi (2004)
- Kısmet (2005) - Hüseyin
- Asla Unutma (2005) - Nedim
- Zaman Tüneli (2005)
- Silahların Gölgesinde (2005)
- Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas
- Gen (film) (2006)
- Köprü (2006) - Hüdai
- Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası
- Taşa Yazılan Aşk (2006)
- Hayat Türküsü (2006)
- Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal
- Dağlar Delisi (2007)
- Kara Güneş (2007)
- Canım Ailem (2008)
- Beni Unutma (2008)
- Servet Avcısı (2008)
- Hesaplaşma (2009)
- Kapalıçarşı (dizi) (2009)
- Abimm (2009)
- Sensiz Yaşayamam (2010)
- Çakıl Taşları (2010)
- Canan (dizi) (2011) - Orhan
- Firar (dizi) (2011)
- Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)
- Merhamet (dizi) (2013) - Necati
- Zeytin Tepesi (2014)
- Sesli Güldüm (2014)
- Otel Divane (2014) - Vedat
- Gülcemal (2014) - Affan
- Ulan İstanbul (2014) - Haldun (Konuk oyuncu)
- O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi
- Bahtiyar Ölmez (2017)
- Ege'nin Hamsisi (2018) - Eşref Üzüm
- Akıllara Seza (2019)
- Alef (dizi) (2020) - Nejat
- Maria ile Mustafa (2020)
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