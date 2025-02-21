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        Haberler Gündem HT Trend Halaydan meydan savaşına! Kar eğlencesinde ortalık karıştı

        Halaydan meydan savaşına! Kar eğlencesinde ortalık karıştı

        İstanbul Sultangazi'de sokakta kar topu oynayıp halay çeken vatandaşlar arasında kavga çıktı. Kar eğlencesinin meydan savaşına döndüğü anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:53
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        Halaydan meydan savaşına!
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        Sultangazi'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ara sokakları beyaza bürüdü. Sokakta halay çeken vatandaşlar arasında bir süre sonra kavga çıktı. Kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        DHA'nın İstanbul'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

        Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, sokak ve parklarda toplanarak halay çekip kar topu oynadı. Sultangazi de de kar yağışının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sokağa çıktı. Ordu Caddesi'nde bir grup sokakta uzun süre halay çekti.

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        Renkli görüntülerin ortaya çıktığı sokakta bir süre sonra kavga çıktı. Nedeni bilinmeyen kavga bir süre sonra araya girenler sayesinde son buldu.

        Bazı vatandaşlar kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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        #sultangazi
        #haberler
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