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        Haberler Magazin Haklarında soruşturma başlatıldı! Özlem Öz gelen mesajlara isyan etti!

        Haklarında soruşturma başlatıldı! Özlem Öz gelen mesajlara isyan etti!

        Fenomen Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından güzellik merkezi sahibi olan birçok fenomen mercek altına alındı. Bu isimlerden biri de Özlem ve Tayyar Öz çifti oldu. Gelen son dakika bilgilerine göre çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı. Özlem Öz, hakkında çıkan iddialar sonrası gelen mesajlara isyan etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 12:39 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:39
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        • 1

          Lüks yaşantısı ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tanınan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu, Can Doğu'nun da yer aldığı 12 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Polat davasından sonra Tayyar - Özlem Öz çifti de gündem oldu.

        • 2

          Dilan Polat ve Engin Polat'ın gündemde olmasıyla birlikte bir iddiada sosyal medyanın tanınan bir çifti için geldi. Özellikle Dilan Polat'ı taklit ettiği söylentileriyle gündem olan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

        • 3

          Kurdukları şirket yoluyla çeşitli kremler ve takviye gıdalar da satan Öz çifti, sağlık beyanından 340 bin lira para cezasına çarptırılmışlardı. Soruşturma haberleri gündeme gelince fenomen Özlem Öz'e takipçilerinden mesaj yağdı.

        • 4

          Sosyal medya hesabında şatafatlı hayatını paylaşan Özlem Öz, kendisine gelen gündemle ilgili mesajlar sonrasında isyan etti.

        • 5

          Özlem Öz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

          "Bunların kim tarafından yapıldığı hakkında hiçbir bilgim yok, Tayyar Bey de zaten bugün evde değil dışarıda işlerim var diye çıktı, o yüzden bana, bize açıklama yapın Özlem Hanım vs diye mesaj atmayın. Ben aslı olan bir şey olduğu zaman zaten avukatım tarafından size açıklama yaparım."

        • 6

          İşte Özlem Öz'ün paylaşımı...

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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