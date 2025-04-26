Hakkari'de asırlık ceviz ağacının kovuğuna 12 kişi sığdı

"HİKAYESİNİ DİNLERDİK"

Ağacın çocukluğundan bu yana bahçelerinde bulunduğunu anlatan Mir Sevdin Güngör (66), yaklaşık 500 yıllık olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, "Babam dedesinden, dedesi de kendi dedesinden bu ağacın hikayesini dinlemiş. Hala meyve veriyor. Gördüğünüz gibi kovuğuna 3'ü çocuk 12 kişi sığdı, hatta birkaç kişi daha sığabilirdi" diye konuştu.