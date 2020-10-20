Hakkari'de yaralı flamingo tedaviye alındı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yaralı flamingoyu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine kuşun bulunduğu bölgeye giden ekipler, flamingoyu Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine getirdi.

Belediye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterinerlerince gerekli kontrolleri yapılan flamingonun tedavisine başlandı.