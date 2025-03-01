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        Haberler Yaşam Hakkari'de köylüler tahtadan kayak takımlarıyla eğlendi

        Hakkari'de köylüler tahtadan kayak takımlarıyla eğlendi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar köyünde tahtadan yaptıkları kayak takımlarıyla karlı tepelerden kayan köy sakinleri, eğlenceli anlar yaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:27 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:15
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          Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki köyde yaşayanlar, dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacından ürettikleri kayak takımlarıyla kar yağışını eğlenceye dönüştürüyor.

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          Fırsat buldukça bir araya gelip yüksek tepelere tırmanan köylüler, 'liyan' adını verdikleri, kayış ve iple ayaklarına sabitledikleri tahtadan kayak takımlarıyla köyün yakınına kadar iniyor.

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          Zaman zaman düşerek tehlike atlatan köylülerin, kayak pistine dönüştürdükleri karlı yamaçlardan inişleri renkli görüntüler oluşturuyor.

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          Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar da bu yıl düzenlenen kayak etkinliğine katılarak köylülerin eğlencesine ortak oldu. Köylülerle kayak yapan Akpınar ve beraberindekiler, daha sonra birlikte halay çekti.

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          Akpınar, gazetecilere, güzel bir etkinlik için bir araya geldiklerini ve eğlenceli anlar yaşadıklarını söyledi.

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          Köyde tahta kayak takımlarıyla yapılan etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirten Akpınar, şöyle konuştu:

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          "Yıllar önce Yusuf amcamız, askerlik yaptığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayak sporunu gözlemliyor ve öğreniyor. Daha sonra Kayalar köyüne dönerek kendi imkanlarıyla tahtadan kayak yapıyor. O günden bu yana bu gelenek devam ediyor.

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          Şemdinli'nin tanıtımı açısından bu etkinliği çok önemli buluyoruz. Aynı zamanda bu kayak etkinliği, birlik ve beraberliğin pekişmesini sağlayan önemli bir aktivite. Şemdinli'deki vatandaşlarımızın ne kadar yaratıcı ve üretken olduklarını bir kez daha görüyoruz."

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