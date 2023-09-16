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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Hakim Ziyech, asistle başladı! Icardi itirafı - Galatasaray Haberleri

        Hakim Ziyech, asistle başladı! Icardi itirafı

        Galatasaray'ın yeni transferi Faslı futbolcu Hakim Ziyech, Samsunspor maçıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi ve asist yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 22:40 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:40
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        Hakim Ziyech, asistle başladı!
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        Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, evinde Samsunspor ile mücadele ederken, yeni transferlerden Faslı futbolcu Hakim Ziyech müsabakaya yedek başladı. Ziyech, müsabakada 46. dakikada Tete’nin yerine dahil oldu ve ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. 30 yaşındaki futbolcu, maçın 67. dakikasında da Mauro Icardi’nin golünde asist yaptı.

        Hakim Ziyech, İngiliz ekibi Chelsea’den kiralık olarak takıma katılmıştı.

        ICARDI İTİRAFI

        Zitech maçtan sonra şunları söyledi:

        "Galatasaray ilk maçımdı, keyifliydi. İyi oynadığımı düşünüyorum. Daha fazla süre almak isterdim. Daha fazla oynamak istiyorum. Atmosfer çok iyiydi. Bu atmosferin devam edeceğini düşünüyorum. 4-2'lik galibiyetten mutluyum. Umarım taraftarlarımız da mutlu olmuştu. Mauro Icardi'nin topa kafayla dokunduğunu maçta fark etmedim. Yanıma geldi ve söyledi. Icardi söylediyse doğrudur. İçeri girerken şakalaştık. Sonra izledik, gerçekten dokunmuş. Güzel bir an oldu, şakalaştık."

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