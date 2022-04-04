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Hakim dizisi oyuncuları kim? ATV Hakim dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri ve isimleri...

Hakim dizisi oyuncuları kim? ATV'nin yeni dizisi Hakim oyuncu kadrosu, karakterleri ve isimleri...

ATV ekranlarında uzun süredir tanıtımları yayınlanan yeni dizisi hakim bu akşam ekrana gelecek ilk bölümüyle birlikte başlıyor. Limon Film imzasıyla ekrana gelecek olan Hakim dizisinin zengin oyuncu kadrosu dikkat çekti. İşte Hakim dizisi oyuncuları ve karakterleri

04.04.2022 - 18:05 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Your Honor isimli Amerikan dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ATV ekranlarında Lİmon Film imzasıyla seyirci karşısına çıkan Hakim dizisi sosyal medyada gündem oldu. Senaryosu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma tarafından kaleme alınan Hakim dizisinin oyuncuları araştırılıyor.

    HAKİM DİZİSİ KONUSU

    İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girer.

    Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olur…

    Ömer Arif, oğlu Ozan'ı korumak için, bugüne kadar inandığı tüm ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Zira Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, bir Mafya liderinin oğludur.

    Oğlunun hayatının tehlikede olması, Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüştürecek; oğlunu kurtarmak için gireceği savaşta, sadece kendini değil, sevdiklerini de ateşe atacaktır...

  • Burcu Kara

    Ayşe Korkmaz

    Ömer Arif'in karısı Aylin'in asayiş şubedeki iş arkadaşı, yakın dostudur. Aylin'in ölümünden sonra Ömer Arif ve Ozan'a elinden geldiğince destek olmaya çalışmıştır. Ozan'ı kendi oğlu gibi sever ve her fırsatta dile getirir. Ayşe'nin bir bebeği vardır. Gizemli bir geçmişi içine gömmeye çalışır aynı zamanda... Öte yandan, Ömer Arif'e karşı gizli bir hayranlığı vardır. Ömer Arif'in Yasemin'le yakınlaşması sonucu hayal kırıklığına uğrar. Ancak sırf bu nedenle Ömer Arif'e cephe alacak bir kadın değildir. Arkadaşı Aylin'den emanet kalan Ozan ve Ömer Arif'e her koşulda yardım edecektir.

     

  • Naz Çağla Irmak

    Ceren

    Ozan'ın sevgilisi. Ozan'a her zaman destek olmaya çalışır, yanında olur. Ozan korkunç gerçeği ona itiraf eder. Ozan'ın Deniz'le görüştüğünü öğrenince Deniz'e gerçeği söyleyecektir. Mert'in ölümüne sebep olanın Ozan olduğu gerçeğini…

  • Ebru Özkan

    Yasemin Kaner

    Yasemin alımlı, zeki, güçlü, sıra dışı bir kadındır. Ömer Arif'in eski stajyeridir. Mesleğiyle ilgili ne varsa Ömer'den öğrenmiştir ve ona derin bir hayranlık duymaktadır. Uyarılarına kulak astığı tek kişi Ömer'dir. Yasemin'in Ömer'e olan duyguları, Aylin'in ölümüyle beraber iyice derinleşir. Ozan'ın yaptığı kazadan sonra Ömer'le daha sık görüşmeye başlar. Çünkü Ömer ondan birini savunmasını ister. Ömer'e yardım etmek isterken, yol ayrımında kalacak ve bir seçim yapması gerekecektir.

  • Erdal Beşikçioğlu

    Ömer Arif Derman

    İdealist, zeki ve iyi kalplidir… Zor durumlar karşısında dahi sükunetini koruyabilen, onurlu bir adamdır. Hayatının her zerresinde adaleti gözetir. Hiçbir zaman büyük bir serveti olmamış, kazandığı maaşıyla ailesine bakmış ve etrafındaki ihtiyaç sahiplerine yardım etmiştir. Herkes tarafından sevilir, sayılır. Karısını kaybettikten sonra, oğlu Ozan tüm dünyası olmuştur. Ve o iki kişilik dünyanın içine kimseyi almamıştır… Baba oğul sıradan hayatlarını yaşarken, Ozan'ın yaptığı kaza hayatlarını alt üst eder. Ömer Arif oğlunu korumaya çalışırken hem bildiklerini unutmak, hem de bambaşka bir dünyanın kurallarını öğrenmek zorunda kalacaktır…

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