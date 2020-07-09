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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İş insanı Hakan Sabancı, önceki gün Arnavutköy'deki bir mekanda kadın arkadaşı ile birlikte görüntülendi. Sabancı, mekandan ayrılırken muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Hakan Sabancı, gazetecilere "Yakın bir arkadaşım ile birlikte sohbet ettik. Herkese kolay gelsin" açıklamasını yaptı.