Ayrımcılık sayılmadı

Şarkıcı Hakan Peker'in, 2014'te yeni çıkardığı şarkısının bazı radyo kanallarında yayınlanmaması nedeniyle Rekabet Kurulu'na yaptığı şikayette dava süreci sonuçlandı.
Alınan bilgiye göre; Hakan Peker, 2014'te piyasaya çıkardığı şarkısı "Mütemadiyen"in, bazı radyo kanallarında yayımlanmaması suretiyle ses sanatçıları arasında ayrım yapıldığı iddiasıyla Rekabet Kurulu'na başvurdu.
Şikayette, radyo ve televizyonlarda yoğun istek alan şarkının, ilgili radyo kanallarında hiç yayınlanmadığı, buna karşın benzer tarzdaki şarkıları yayımlayan radyo kanallarının, sanatçı ve şirketler arasında ayrımcılık yaptığı öne sürüldü.
Şarkının radyo kanallarında yayınlanmasının tanıtımı açısından önemli olduğu, bilinirliği arttıkça albüm satışının arttığı, şarkının yayınlanmamasının yapımcı ve şarkıcılar arasında rekabet gücünü azalttığı ve zarara neden olduğu iddia edildi.
"ŞARKININ DİNLEYİCİYE ULAŞMASINDA RADYO DIŞINDA PLATFORMLAR VAR"
Rekabet Kurulu, 2014'te, konuya ilişkin soruşturma açılmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşarak, şikayeti reddetti. Hakan Peker'in avukatları, Rekabet Kurulu kararının iptali istemiyle İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Ankara 17. İdare Mahkemesi, Hakan Peker'in yapım şirketinin açtığı davayı, 2016'da reddetti.
Mahkemenin gerekçesinde, bir sanatçının eserinin dinleyiciye ulaşmasında radyo dışında, CD, dijital müzik yükleme sistemleri, televizyon kanalları, internet siteleri, konserler, reklamlar gibi alternatif platformlar bulunduğu belirtildi.
Dava konusu şarkıya teknolojik gelişmelere bağlı olarak çok farklı biçimde ulaşılabildiği, piyasanın hakimi olmayan adı geçen radyo kuruluşları arasında rekabeti sınırlayıcı anlaşma olduğu iddiasının somut bilgi ve belgelere dayanmadığı aktarılan gerekçede, bu nedenlerle Rekabet Kurulu'nun ret kararının hukuka uygun olduğu bildirildi.
MAHKEME DE "SANATÇILAR ARASINDA AYRIM YOK" DEDİ
İstinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşındı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi de 2017'de, Rekabet Kurulu kararının hukuka uygun olduğuna karar vererek, iptal istemini reddetti.
Bölge İdare Mahkemesi kararının temyiz edilmesi üzerine bu kez dosya Danıştay'a geldi.
Danıştay 13. Dairesi, Hakan Peker'in temyiz istemini reddetti ve usul ile hukuka uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanmasına, kesin olarak oy birliğiyle karar verdi.
Fotoğraflar: İHA, AA
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