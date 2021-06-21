"SIRRIM YOK"



Hakan Peker, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajında, "Her seferinde genç kalmanızın bir sırrı var mı diyorlar? Ben de her seferinde yok diyorum. Herkes bir sırrı olması gerektiğini düşünüyor. Artık reçeteler yazmaya başlayacağım. Sabah iki domates, bir dilim peynir ye… Sanırım benden böyle bir şey bekliyorlar. Bu bir yaşam biçimi. Spor yapıyorum, dans ediyorum, bir de genetik. Hadise genç kalmak değil, mevcut durumu koruyabilmek. Genç kalayım diye bir derdim olmadı. Ayrıca yaşlanmak güzeldir. Herkes neden genç kalmak istiyor? Günün birinde yaşlanacağız." ifadelerini kullanmıştı.