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Hakan Peker ile Bensu Gürses aşk mı yaşıyor?

Hakan Peker, önceki gün yeni stilist sevgilisi Bensu Gürses ile birlikte objektiflere yansıdı. "Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna, "Herkesin arkadaşı gibi benim de arkadaşım var" yanıtını veren ünlü şarkıcının bir hayli keyifli olduğu görüldü

12.01.2022 - 07:52 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 90’ların sevilen şarkıcılarından Hakan Peker, uzun bir aradan sonra aradığı aşkı buldu.

    Daha önce, "Instagram’dan sevgili buldum." açıklamasıyla gündem olan Peker, önceki gün yeni stilist sevgilisi Bensu Gürses ile birlikte Arnavutköy’de ilk kez görüntülendi.

  • Baş başa kahve içen ikili,  görüntülendiklerini fark edince tedirgin oldu. Daha sonra gülümsemeye başlayan çift, kahvelerini içmelerinin ardından mekandan çıkış yaptı.

  • "HERKES GİBİ BENİM DE ARKADAŞIM VAR"

    Muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen Gürses hakkında bilgi vermeyen Peker, “Hanımefendi sevgiliniz mi?” sorusuna önce sessiz kaldı, sonra, "Herkesin arkadaşı gibi benim de arkadaşım var." yanıtını verdi.

  • Ünlü şarkıcı, kaçamak cevaplar vermesinin ardından Bensu Gürses ile birlikte aracına binerek, hızla oradan ayrıldı.

  • 2018'DE BOŞANDILAR

    60 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 2012 yılında dünyaevine girdiği Arzu Öztoprak'la 2018 yılında sessiz sedasız bir şekilde boşanmıştı.

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