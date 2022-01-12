"HERKES GİBİ BENİM DE ARKADAŞIM VAR"

Muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen Gürses hakkında bilgi vermeyen Peker, “Hanımefendi sevgiliniz mi?” sorusuna önce sessiz kaldı, sonra, "Herkesin arkadaşı gibi benim de arkadaşım var." yanıtını verdi.