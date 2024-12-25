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        Haberler Magazin Hakan Kurtaş'ın objektifinden Birce Akalay - Magazin habeleri

        Hakan Kurtaş'ın objektifinden Birce Akalay

        Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'ı üzerinde "Birce'nin gezegeni" notu yazan bir kapının önünde çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 08:44 Güncelleme: 25.12.2024 - 08:44
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        "Birce'nin gezegeni"
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        Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Birce Akalay ile aşk yaşayan Hakan Kurtaş, sevgilisinin de kadrosunda yer aldığı 'Gurur ve Önyargı Gibi Bir Şey' adlı oyunu seyretmeye gitti.

        Hakan Kurtaş; "5 ayrı renk, 5 güzel yetenek, mis gibi bir ahenk, derdi olan bir metin. Bu hepsine ayrı kıymet veren bir reji ve çok emek... Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

        Hakan Kurtaş, daha sonra sevgilisinin üzerinde "Birce'nin gezegeni" yazan bir kapının önünde çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

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        #hakan kurtaş
        #birce akalay

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