Hakan Kurtaş'ın objektifinden Birce Akalay

Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Birce Akalay ile aşk yaşayan Hakan Kurtaş, sevgilisinin de kadrosunda yer aldığı 'Gurur ve Önyargı Gibi Bir Şey' adlı oyunu seyretmeye gitti.

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Hakan Kurtaş; "5 ayrı renk, 5 güzel yetenek, mis gibi bir ahenk, derdi olan bir metin. Bu hepsine ayrı kıymet veren bir reji ve çok emek... Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Hakan Kurtaş, daha sonra sevgilisinin üzerinde "Birce'nin gezegeni" yazan bir kapının önünde çekip sosyal medya hesabından paylaştı.