Hakan Çalhanoğlu'ndan Ballon d'Or açıklaması!

Inter ve Türk Milli Takım formasıyla 2024 Ballon d'Or'da 20. sırayı alan Hakan Çalhanoğlu, La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

REKLAM advertisement1 BALLON D'OR "Harika, çok harika. Hem kendim hem de burada benimle birlikte olan Lautaro ve Sommer için aynı anda hem mutlu hem de gururluyum. Üç kişiyiz ama umarım gelecek yıl Interli futbolcu sayısı daha da artar. Bu çok önemli bir sezon geçirdiğimiz anlamına gelecektir."

"INTER, DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ" "Avrupa'da zirvede yer almaya devam eden çok önemli bir kulübün önemli oyuncuları olduğumuzu gösterdik. Dahası, bana göre bugün Inter dünyanın en güçlü ilk beş takımı arasında yer alıyor, bundan yeterince eminim." REKLAM

INTER - JUVENTUS MAÇI "Muhteşem mi? Bence öyleydi. Sakatlığım nedeniyle sahaya çıkamadığım için üzgünüm. Ama takımın iyi bir oyun oynadığını düşünüyorum."

YERİNE OYNAYAN ZIELINSKI "İyi iş çıkardı, yıllarca sahada başka bir şey yaptıktan sonra bu rolde oynamak kolay değildi. Harika bir iş çıkardı, önemli bir yardım yaptı, onu tebrik ediyorum. Ayrıca penaltılarda iki gol attı, mutluyum çünkü bu benim yerime şut atabilecek birinin olduğu anlamına geliyor. Orada biraz şanssızdık ama bence takım çok iyi oynadı ve muhtemelen kazanabileceğimiz bir maçtı." NE ZAMAN DÖNECEK? "Yakında, çok yakında. Pazar günü tekrar hazır olacağımı düşünüyorum."