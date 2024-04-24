Hakan Çalhanoğlu: Milan'dan intikamımı aldım

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Hakan Çalhanoğlu, "Hep sessiz bir şekilde çalıştım ve aynı zamanda sessiz bir şekilde acı çektim. Inter'e geldiğimde tek amacım elimden gelenin en iyisini yapmak ve bu olağanüstü takımla şampiyon olmaktı. Her zaman büyük bir kulüpte kazanmayı hayal etmiştim. Bu Inter ile oldu. Daha mutlu olamazdım." açıklamasını yaptı.