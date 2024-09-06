Hakan Akkaya'dan bronz madalya!

Milli sporcu Hakan Akkaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye eskrimde erkekler epe A kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Grand Palais'te düzenlenen eskrim müsabakalarında 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya maçında İtalya'dan Emanuele Lambertini'yle karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen maçta rakibini 15-13 yenen Hakan, bronz madalya alarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu başarı hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'nin eskrim branşındaki ilk madalyası oldu.