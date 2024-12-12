'Hain'in galası gerçekleşti

Aksiyon, dram ve fantastik türlerini bir araya getiren ‘Hain’ filminin galası dün gece Maslak’ta gerçekleşti. Yenilmez gibi görünen uluslararası bir düzenin parçası olan bu seçkin ve özel grubun dünyası, kadın karakterlerin verdiği cesur mücadeleyle altüst oluyor.

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Fix360 yapımcılığında çekilen projede, kendilerini özel ve dokunulmaz gören, sonsuz güç ve servet sahibi bir grup insanın karmaşık ve entrika dolu dünyası anlatılıyor. 13 Aralık’ta vizyona girecek filmde Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Erkan Petekkaya, Yurdaer Okur, Meltem Beydilli, Ali Düşenkalkar, Itır Esen,Zeynep Şarlıgil, Engin Benli, Ümit Çırak, Elif Bilgetekin gibi birçok yıldız oyuncu yer alıyor. Galaya film oyuncularının yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı.

REKLAM BERKE ÜZREK: TÜM KADRONUN YILLAR SONRA BAKIP, HATIRLAYACAĞI BİR İŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM Senarist ve yönetmen Berke Üzrek; “Kafamda bir hayal kurdum ve bu hayalimi gerçekleştirme fırsatım oldu. Özellikle sinemada eleştirmenlerinden, evrensel sinema standartlarında bir film olduğu konusunda onaylanmak beni çok gururlandırdı. Seyircinin heyecanla izleyebileceği sıra dışı bir film oldu. Oyuncuların da bu kadar nitelikli ve özel olması işimi kolaylaştırdı. Usta oyuncularla birlikte, hayal ettiğimin ötesinde bir iş çıktı. Hayalimi gerçekleştirmek beni ayrıca heyecanlandırdı. Tüm kadronun yıllar sonra bakıp, hatırlayacağı bir iş olduğunu düşünüyorum. Filmi birazdan izleyeceğiz, çok heyecanlıyız. Türk sinemasının çok ciddi bir potansiyeli var. Cesur davranıp, hikâyenin gücüne inanmalıyız” dedi.

HALDUN DORMEN: BU KADAR GÜZEL BİR KADRO İLE FİLMİN KÖTÜ OLMA İHTİMALİ YOK Haldun Dormen ise, “Çok uzun zamandır sinemada yer almamıştım. Bu nedenle çok heyecanlıyım. İyi bir iş olacağına inanıyorum. Bu kadar güzel insanlar ve güzel bir kadroyla çalıştık, filmin kötü olmasına imkan yok gibi geliyor. Çok değerli oyuncular ile çalıştık” ifadelerini kullandı.

REKLAM MELTEM BEYDİLLİ: KADINLARIN ÖN PLANDA OLDUĞU FİLMDE YER ALMAKTAN ÇOK GURUR DUYUYORUM Meltem Beydilli de, “Çok farklı ve yeni bir film olduğunu düşünüyorum. Kadınların ön planda olduğu bir iş oldu. Bu kadınlardan birisi olduğum için de çok gurur duyuyorum. Çok mutlu hissediyorum. Usta isimlerle bir arada çalıştık. Bu benim için çok büyük bir şanstı ve gurur kaynağıydı. Yönetmenimiz, yapımcımız ve tüm bu usta kadroya çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel bir film ortaya çıkmıştır. Ben de heyecanla bekliyorum” diye konuştu.

ERKAN PETEKKAYA: ÇOK CESUR BİR FİLM Erkan Petekkaya ise “Çok heyecanlıyım. Çok keyifli bir film çekimi oldu. Harika bir kadroyla çalıştık. Senaryoyu izleyenler de görecek çok keyifli, farklı ve gerçekten cesur bir senaryoydu. Ben de filmde yer aldığım için çok mutluyum. Haldun Dormen ile çalışmak da apayrı bir duyguydu. Kendisi gibi bir duayen ile aynı filmde rol almam çok keyifliydi. Dilerim izleyenler de filmi beğenir. Bence çok cesur bir film oldu. Başka yönetmen, senarist ve oyuncuları da inşallah iştahlandırır” dedi.

MUSTAFA ALABORA: KADIN AĞIRLIKLI BİR FİLM OLMASINDAN AYRICA MUTLUYUM Mustafa Alabora, “Bu filmi, çok sevdiğim öğrencim olan Berke Üzrek yazıp, yönetti. Bundan dolayı çok mutluyum. İkinci olarak Haldun ile 50 yıllık dostluğumuzun sonunda ilk kez bir filmde beraber oynadık. Bundan dolayı da ayrıca mutluyum. Ayrıca bu filmin kadın ağırlıklı olmasında da daha çok mutluyum” diye konuştu.