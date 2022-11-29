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Hailey Baldwin'den 'hamilelik' iddialarına fotoğraflı yanıt - Magazin haberleri

Hailey Baldwin'den 'hamilelik' iddialarına fotoğraflı yanıt

Justin Bieber ile evli olan Hailey Baldwin, bebek beklediği yönündeki iddialara paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi

Giriş: 29.11.2022 - 18:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (28), model Hailey Baldwin (26) ile 2018'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftin bebek beklediği konuşulmuştu. Dedikoduların ardından Hailey Baldwin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 

  • 'HAMİLELİK' İDDİALARINA YANIT

    Sosyal medya hesabından ayna karşısında çekilen fotoğrafını yayınlayan Baldwin, karnındaki şişlik sebebiyle kendisinin insanlar tarafından hamile zannedildiğini ancak bunun doğru olmadığını söyledi. 

    Yumurtalıklarında elma büyüklüğünde bir kist olduğunu açıklayan ABD'li model, "Karnımdaki bir bebek değil" diyerek, durumunu "Acı verici, ağrılı ve midemi bulandırıyor" sözleriyle ifade etti.

  • Bu nedenle şişkin olduğunu belirten Hailey Baldwin, ayrıca yumurtalıklarındaki kistin kramplara neden olduğunu ve duygusal hissettiğini söyledi.

  • Model, Endometriozis (rahim içi zarının rahim dışında oluşması durumu) veya PKOS (Polikistik over sendromu) olmadığını da sözlerine ekledi.

  • "BUNU BAŞARABİLİRİZ"

    Hailey Baldwin, son olarak sözlerini "Neyse... Eminim çoğunuz bu konu hakkında benimle aynı şeyleri yaşıyor ve ne hissedildiğini anlıyorsunuzdur. Bunu başarabiliriz" diyerek sonlandırdı.

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