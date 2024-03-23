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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri Haftasonu ne yemek yapsam diyenler için: Ramazan'ın on üçüncü gününde hazırlayabileceğiniz örnek iftar menüsü tarifi

        Cumartesi akşamına ne pişirsem diyenler için: Ramazan'ın 13. gününde hazırlayabileceğiniz örnek iftar menüsü

        Hafta sonunun gelmesiyle birlikte insanlar evde yapabilecekleri lezzetli yemekleri araştırıyor. ''Cumartesi akşamı misafirlerime ne yemek yapsam?'' diye düşünenler için bir menü hazırladık. İşte, sizin için Ramazan'ın on üçüncü gününde hazırlayabileceğiniz örnek iftar menüsü tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 11:26 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:26
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        • 1

          Ramazan'ın bereket dolu günlerinde iftar sofraları, lezzet ve paylaşımın buluştuğu anlara sahne olmaya devam ediyor. Bugünün iftar menüsünde geleneksel lezzetleri hafif yan yiyeceklerle sizin için birleştirdik. İşte, sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz iftar menüsüne dair detaylar...

        • 2

          KREMALI BROKOLİ ÇORBASI

          MALZEMELER:

          1 orta boy brokoli

          2 yemek kaşığı zeytinyağı

          1 kuru soğan

          2 diş sarımsak

          1 çay kaşığı karabiber

          1 çay kaşığı tuz

          2 yemek kaşığı un

          1 kutu krema

          1,5 - 2 litre sıcak su veya tavuk suyu

          200 gram kaşar peyniri (isteğe bağlı)

        • 3

          YAPILIŞI:

          Brokoliyi çiçeklerinden ayırıp yıkayın ve sonrasında doğrayın. Soğan ile sarımsağı alın ve onları da küp küp doğrayın. Büyük bir tencereye zeytinyağını ekleyin, ardından soğan ile sarımsağı kavurun. Soğanı 3 dakika pişirin ve üzerine unu serpin. Unun üzerine suyunu ekleyin. Brokolileri de tencereye alın ve 20 ila 30 dakika pişirin. Bu aşamada peynir ekleyebilirsiniz.

          Tarifteki baharatları da çorbanıza koyun ve çorbanızı blenderdan geçirin. Kıvam almaya başlayan çorbanıza kremayı ekleyin ve bir süre daha pişirin. Eğer size göre çok koyu olursa biraz süt ya da su ile kıvamını açabilirsiniz. Pişen çorbanızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        • 4

          PATLICAN KEBABI

          MALZEMELER:

          4 adet orta boy patlıcan

          500 gram yarım yağlı kıyma

          1 adet rendelenmiş soğan

          2 diş sarımsak

          Yarım demet maydanoz

          1 adet yumurta

          1 çay bardağı galeta unu

          1 çay kaşığı karabiber

          1 çay kaşığı pul biber

          İsteğe göre kimyon ve tuz

          Fırın torbası

          SOSU İÇİN:

          2 yemek kaşığı sıvı yağ

          1 diş sarımsak

          1 adet rendelenmiş domates

          1 tatlı kaşığı domates salçası

          1 tatlı kaşığı biber salçası

          1,5 su bardağı ılık su

          Damak tadınıza göre tuz ve karabiber

        • 5

          YAPILIŞI:

          Patlıcanları ortadan iki veya üçer dilimlerde kesin ve ardından tuzlu suda acısının gitmesi için en az 10 dakika bekletin. Patlıcanlarınız tuzlu suda beklerken bir yoğurma kabına kıyma, soğan, sarımsak, yumurta, incecik kıyılmış maydanoz, galeta unu ve baharatları da ekleyip yoğurun. Malzemeleri yoğurduktan sonra harcın içerisinden ufak yumrular halinde parçalar koparın ve oval şekiller verin.

          Köftelere şekil verirken ne çok kalın ne çok ince olmamasına dikkat edin. Şekil verdiğiniz köftelerin üzerini streç film ile örterek buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin. Bu aşamada sosu için derin bir tencereye sıvı yağ dökün ve üzerine ince dilimlediğiniz sarımsakları ekleyin. Daha sonra rendelenmiş domatesleri ve sırasıyla salça, tuz, karabiber en son olarak suyu ilave edip 5 dakika pişirdikten sonra altını kapatabilirsiniz.

        • 6

          Köfteleri buzdolabından alın ve patlıcanları yıkayıp süzün. Yuvarlak bir fırın tepsisine önce patlıcan ardından köfte sonra tekrar patlıcan gelecek şekilde dizmeye başlayın. Yan yana sıraladığınız patlıcan ve köfteleri dilerseniz bir şiş kullanarak tepsiye dizebilirsiniz. Domates ve biberleri de üzerlerine koyarak üzerine salçalı sosu gezdirin.

          Son olarak üzerini bir fırın torbasıyla kapatıp kebabın kurumasını engelleyebilirsiniz. Hazırladığınız sos tepsinin büyüklüğüne göre az geldiği takdirde üzerine tekrar sıcak su dökebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 30-35 dakika pişirin. Son 15 dakika kala fırın torbasını alıp üzerinin kızarmasını sağlayın. Pişen kebabınızı sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        • 7

          DOMATES DOLMASI

          MALZEMELER:

          4 adet büyük boy domates (doldurmak için)

          400 gram kıyma

          2 çorba kaşığı tereyağı

          4 adet soğan

          1 çay bardağı pirinç

          1 kahve fincanı su

          8 dal maydanoz

          10 dal taze nane

          3-4 dal dereotu

          Tuz, karabiber

          2 adet orta boy domates (harcı için)

          Et suyu

        • 8

          YAPILIŞI:

          Büyük boy domateslerinizin sap kısımlarını ve kapaklarını kesin. Bu sırada dolma içini hazırlamaya başlayabilirsiniz. Soğanları ince ince kıyın. Derin bir kap çıkartın ve içerisinde kıymayı, yıkayıp süzdüğünüz pirinci, tereyağının yarısını, kıyılmış yeşillikleri ve baharatı karıştırın. Daha sonra bir tavaya alın ve kalan 1 yemek kaşığı tereyağını eritip dolma içini 5 dakika boyunca sürekli karıştırarak kavurun, pişince kenara alın.

          Bu sırada domateslerin içlerini boşaltın tuz ile hafifçe ovun ve ters çevirerek fazla suyunun süzülmesini sağlayın. Domateslerin içini hazırladığınız dolma içi ile doldurun. Dolmaların üzerini kapakla kapatın ve tencereye domatesleri dizin. Dolmaların yarısına gelecek kadar et suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Yarım saat pişirdikten sonra fırına aktarın. 200 dereceye ayarlı fırında, üzeri açık olarak 5 dakika pişirin. Süzme yoğurtla birlikte sıcak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

        • 9

          ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA

          MALZEMELER:

          2 su bardağı barbunya (taze veya dondurulmuş)

          1 büyük soğan (isteğe bağlı)

          2 diş sarımsak

          1 tatlı kaşığı domates salçası

          1 adet büyük boy domates (rendelenmiş veya doğranmış)

          1 tatlı kaşığı tuz

          Yarım çay bardağı zeytinyağı

          1 çay kaşığı şeker

          Yarım çay bardağı limon suyu

          Yarım çay bardağı sıcak su

          Taze dereotu veya maydanoz (isteğe bağlı, süsleme için)

        • 10

          YAPILIŞI:

          Barbunyaları temizleyin ve isteğe bağlı olarak bir gece suda bekletip pişirebilirsiniz. Suda beklettiğiniz barbunyaları süzüp bir tencereye alın ve üzerine sıcak su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın. Dondurulmuş barbunya kullanıyorsanız, paket üzerindeki talimatlara göre haşlama işlemini gerçekleştirin. Ayrı bir tencerede sıvı yağı ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Sarımsaklarını ve domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın.

          Rendelenmiş veya doğranmış domatesi ilave edin ve domatesler suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin. Daha sonra haşlanmış barbunyaları, tuzu, şekeri, limon suyunu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve barbunyalar iyice pişene kadar orta ateşte kaynamaya bırakın. Piştikten sonra ocaktan alıp servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

        • 11

          MEYVELİ KEK

          MALZEMELER:

          2 adet yumurta

          1 su bardağı toz şeker

          2.5 su bardağı un

          125 gram tereyağı (veya 1 çay bardağı sıvı yağ)

          100 gram kuru üzüm veya kayısı

          2 adet elma veya evinizde olan çok sulu olmayan başka bir meyve (muz veya çilek olabilir)

          50 gram istediğiniz bir kuruyemiş (fındık, badem veya ceviz gibi)

          1 paket kabartma tozu

          Yarım çay kaşığı tarçın

          İsteğe bağlı portakal kabuğu rendesi

        • 12

          YAPILIŞI:

          Bir kapta yumurtalarınızı şekerle çırpın. Tereyağı eklemek istiyorsanız öncelikle eritin ve biraz soğuduktan sonra karışıma ekleyin. Tereyağı yerine sıvı yağ ekleyecekseniz sıvı yağınızı direkt karışımınızla birleştirebilirsiniz.

          Elediğiniz unu, kabartma tozunu ve şekerli vanilini de harcınıza ekleyip karıştırın. İsteğe bağlı olan portakal kabuğu rendesi ve tarçını da bu aşamada katabilirsiniz.

        • 13

          İstediğiniz meyveleri ve kuruyemişleri de ekleyip spatula ile karıştırın. Bu meyveler kuru meyve değilse meyvenizi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz, örneğin elmaları rendeleyebilir ya da küp küp kesebilirsiniz.

          Son olarak kekinizi yağladığınız kelepçeli bir kaba veya kek kalıbına aktarın, 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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