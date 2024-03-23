YAPILIŞI:

Brokoliyi çiçeklerinden ayırıp yıkayın ve sonrasında doğrayın. Soğan ile sarımsağı alın ve onları da küp küp doğrayın. Büyük bir tencereye zeytinyağını ekleyin, ardından soğan ile sarımsağı kavurun. Soğanı 3 dakika pişirin ve üzerine unu serpin. Unun üzerine suyunu ekleyin. Brokolileri de tencereye alın ve 20 ila 30 dakika pişirin. Bu aşamada peynir ekleyebilirsiniz.

Tarifteki baharatları da çorbanıza koyun ve çorbanızı blenderdan geçirin. Kıvam almaya başlayan çorbanıza kremayı ekleyin ve bir süre daha pişirin. Eğer size göre çok koyu olursa biraz süt ya da su ile kıvamını açabilirsiniz. Pişen çorbanızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!