Komedi severlere özel film önerileri... Bu 10 komedi filmini listenize almayı unutmayın
Bütün bir haftanın yoğunluğunu ve stresini tek başınıza veya sevdiklerinizle birlikte gülmekten kırıp geçirecek bu komedi filmleriyle atlatmaya hazır olun! İşte izlerken gülmekten kahkahalara boğulacağınız komedi filmleri...
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Yerli ve yabancı olmak üzere, birbirinden eğlenceli ve komik bu yapımları izlerken haftanın bütün stresi ve yorgunluğundan kurtulacaksınız.
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1. EYVAH EYVAH (2010)
Hüseyin, Trakya’nın bir köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen bir delikanlıdır. İki büyük aşkı klarnet çalmak ve Müjgan ile hayatı mutlu devam ederken, hiç beklemediği bir olay onu köyünden ayırır. İstanbul’a gelen Hüseyin’e önce klarneti, sonra da şarkıcı Firuzan destek olacaktır. İstanbul’un gece klüplerinde fırtına gibi esen Firuzan’ın hayatı rengarenk ve bir o kadar da karışıktır. Hüseyin’le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır.
imdb puanı: 7.0/10
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2. AŞK DOKTORU (2005)
Kendine göre imkansız bir aşka tutulmuş olan albert aşk acısı çekmektedir. Kendisi gibi yardıma muhtaç olup sorunlarını çözmüş kişilerden aldığı bir kart sayesinde dr.hitch ile tanışır. Hitch ile tanışmasından sonra hayatı değişecektir. Erkekler arasında bir efsane olan dr.hitch artık herkesin dilindedir. tabiki bu olay gazetelerinde ilgisini çekmiştir güzel gazeteci sara da bu olayı araştırmaya başlar. hitchi tanımaya başladıkça saranında fikirleri değişecek ve aralarında güzel bir aşk doğacaktır.
imdb puanı: 6.6/10
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3. MASKE (1994)
Stanley Ipkiss (Jim Carrey), iyi yürekli bir banka memurudur. Bir gün bulduğu antika bir maskeyi takar ve inanılmaz güçlere sahip bir yaratığa dönüşür. Halk arasında Maske diye tanınan kahramanımız, yanlışlıkla Dorian Tyrel (Peter Greene) adlı bir mafya liderinin hedefi haline gelir.
imdb puanı: 7.0/10
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4. PARDON (2005)
İbrahim, Aydın ve Muzaffer çok yakın 3 arkadaştır. İbrahim, resmi üniforma görmekten çok rahatsız olan biridir. İbrahim, bir gün resmi üniformalı birisiyle karşılaşınca hemen oradan kaçmak ister ancak durumdan şüphelenen polis, 3 arkadaşı da içeri alır. Suçsuz yere 6,5 yıl hapis yatan arkadaşlar sonunda dışarı çıkmayı başarır.
imdb puanı: 8.1/10
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5. ASABİYİM
Uçaktaki küçük bir yanlış anlama, kışkırtıcı bir şekilde olayları kontrolden çıkarır. Mahkeme, çekingen işadamıDave Buznik'in (Sandler) , uzman Dr. Buddy Rydell'den öfke kontrolü terapisi almasına karar verir. Dave önerileri isteksizce kabul eder. Ancak aksilikler bununla bitmez. Budy, agresif ve alışılmışın dışındaki tedavi yönteminin bir parçası olarak Dave'in evine taşınır.
imdb puanı: 6.3/10
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6. 3 AHMAK (2009)
Sistemin daima yarış üzerine kurulu olduğu, herkesin en iyi olmaya çabaladığı bir okulda sistemi değiştirmeye çalışan bir öğrenci ve onun en yakın 2 arkadaşı. Başlarından geçenler, hayattan aslında ne istedikleri. Ranco karakterinin başrol oynadığı film dram ve komedi türünü en iyi şekilde harmanlayıp bize öğretici bir film olarak karşımıza çıkıyor.
imdb puanı: 8.4/10
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7. BAY EVET (2008)
Jim Carrey, kendi kendine yardım programına yazılan Carl Allen adlı bir adamı canlandırıyor. Söz konusu program tek ve basit bir ilkeye dayanmaktadır: Her şeye “evet” demek. İlk başta, evet gücünü açığa çıkarmak Carl’ın hayatını inanılmaz ve beklenmedik biçimlerde değiştirir, ama çok geçmeden anlar ki hayatını sonsuz olasılıklara açmanın bazı olumsuzlukları da olabilmektedir.
imdb puanı: 6.8/10
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8. A.R.O.G
G.O.R.A gezegeninde tutsak olan Arif'e büyük kin besleyen Komutan Logar, onu zaman makinesiyle bir milyon yıl öncesine gönderir. Taş Devri insanları, dinozorlar ve prehistorik kuşların yer aldığı AROG'da Arif'in maceralarına tanıklık edeceksiniz.
imdb puanı: 7.4/10
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9. FELEKTEN BİR GECE (2009)
arkadaşlarının düğününden iki gün önce bekarlığa veda partisi vermek için Las Vegas'a giden dört arkadaş,sarhoş oldukları parti gecesinin sabahında odalarında bir kaplan, tavuklar ve dolapta ağlayan altı aylık bir bebek ile uyanırlar. Bir gece öncesine dair hiçbirşey hatırlamayan üç arkadaş ip uclarını takip ederek işlerin nerede kontrolden çıktığını bulmak zorundadırlar. En önemlisi de damadı bularak zamanında Los Angeles'a düğününe yetiştirmeleri gerekmektedir.
imdb puanı: 7.7/10
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10. BİTİRİM İKİLİ (1998)
Birbirinden uzak iki ülkenin, birbirinden farklı karakter yapılarına sahip iki dedektifi, küçük bir çocuğu kurtarmak için kolları sıvar. Kendi kafalarına göre hareket ettiklerinden, FBI ile de bozuşurlar. Ama küçük kızı kurtarmaya kararlı iki dedektif, bunun için her şeyi yapmaya hazırdır.
imdb puanı: 7.0/10
Görsel Kaynak: imdb