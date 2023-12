Haftanın Kitapları

LA FONTAINE MASALLARI

(Jean de La Fontaine)



Jean de La Fontaine (1621), Fransız edebiyatının en önemli temsilcilerindendir. İsmini özellikle fabl türünde verdiği eserlerle duyuran La Fontaine’nin karakterleri genellikle hayvanlardan oluşur. İnsan karakterleri ise kırsal kesimdendir. Fabllarının en büyük özelliği, belki de her yaştan insana hitap ediyor olabilmesidir. Hem her çağa ait hem de hiçbir çağa ait olmayan “zamansız” eserlerdir bunlar. La Fontaine, en önemli konuları bile oldukça basit bir dille anlatabilmeyi başarmıştır ve her zaman kötüyü gösterip iyinin ne olduğunu öğretmeye çalışmıştır. La Fontaine Masalları, gözden geçirilmiş yeni baskısı ile birbirinden kıymetli fablların bir araya getirildiği, 7’den 70’e her kesimden okura hitap eden oldukça kıymetli bir derleme...