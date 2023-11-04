Haftanın Kitapları

HAPİSHANEDE FELSEFE

(Andy West)



Andy West bizim için geçtiğimiz yılın en güzel tanışmalarından biriydi. “Mahkûmlarla felsefe sohbetleri” gibi sadece kabasıyla bile bizi tavlayabilecek bir başlığın, suçlularla dolu bir ailede, parmaklıkların gölgesinde büyümüş ve nihayetinde kendine cezaevinde mahkûmlara felsefe öğretmek gibi sıradışı bir uğraş seçmiş bir felsefe mezunu tarafından kaleme alınmış olması beklenmedikti. Andy West çok kişisel bir yerden yazıyor ve çevirisini Ümran Özbalcı’nın yaptığı Hapishanede Felsefe gerçekten ilham verici ve hayat sorgulatan bir kitap.