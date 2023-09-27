Haftanın Kitapları

KİMSE GİTMEMİŞ GİBİ

(Meltem Trubody)



Yaşamın karşımıza kimleri çıkartacağı, yollarımızın nasıl kesişeceği, yaşadıklarımızdan neler öğreneceğimiz her zaman belirsizliğini korusa da Pınar, Sedat, Betül, Deniz, Hasan, Hacer ve daha nicesinin hikâyesinin ustalıkla bir araya getirildiği bu romanda siz de kendinizden izler bulacak ve yaşamın sonsuz olasılıklarına kendinizi açmak için cesaret kazanacaksınız. Yalnızca bir roman okuyormuş gibi değil sinemada film izliyormuş gibi hissedeceğiniz vurucu sahneleriyle Kimse Gitmemiş Gibi okumanın ötesinde bir deneyim vaat ediyor. Meltem Trubody’nin yazdığı Kimse Gitmemiş Gibi Destek Yayınları’ndan çıktı.