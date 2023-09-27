Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
- 1
KİMSE GİTMEMİŞ GİBİ
(Meltem Trubody)
Yaşamın karşımıza kimleri çıkartacağı, yollarımızın nasıl kesişeceği, yaşadıklarımızdan neler öğreneceğimiz her zaman belirsizliğini korusa da Pınar, Sedat, Betül, Deniz, Hasan, Hacer ve daha nicesinin hikâyesinin ustalıkla bir araya getirildiği bu romanda siz de kendinizden izler bulacak ve yaşamın sonsuz olasılıklarına kendinizi açmak için cesaret kazanacaksınız. Yalnızca bir roman okuyormuş gibi değil sinemada film izliyormuş gibi hissedeceğiniz vurucu sahneleriyle Kimse Gitmemiş Gibi okumanın ötesinde bir deneyim vaat ediyor. Meltem Trubody’nin yazdığı Kimse Gitmemiş Gibi Destek Yayınları’ndan çıktı.
- 2
AHESTE TANGO
(Guram Rçeulişvili)
Modern yaşamın doğadan ve doğallıktan uzak yanlarını öykülerinde hüzünle sergileyip şiddetle eleştiren Guram Rçeulişvili sadece dört yıllık edebiyat geçmişiyle adını Gürcistan edebiyatının unutulmazları arasına yazdırdı. H2O Kitap'tan çıkan 'Ahasete Tango'da bir aile dramını anlatır. Denizde enginlere doğru kulaç atan çocuğunun ardından endişeyle denize giren anne, eşinin de çocuğunun da dönemeyeceğinden endişelenerek hızla onlara doğru yüzen bir baba... Bir süre sonra anne ve çocuk kurtulur. Baba boğulur. Bu öykünün yazarı Rçeulişvili dört yıl sonra iki kişiyi kurtarırken denizde boğulur... Henüz 26 yaşındadır.
- 3
NERESİ BİZİM EVİMİZ
(Katy Massey)
Ayrıtı Yayınları'nın Düşbaz Kitaplar serisinden çıkan Katy Massey'nin otobiyografik romanı 'Neresi Bizim Evimiz?' bir kız çocuğuyla annesinin dokunaklı olduğu kadar komik ama bir o kadar da gerçek hayat hikâyesini okurlarla buluşturuyor. Katy, genç bir kızken, annesinin seks işçiliği yaparak para kazandığını keşfeder ve aralarındaki bağ bozulur. Yetişkinliğinde, annesiyle ilişkilerini iyileştirmeye çalışmadan önce keder ve akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele eder. 1935’ten 2010’a, Kanada’dan Leeds ve Jamaika’ya uzanan bu hikâyede utanç, göçmenlik ve sosyal sınıflarının güçlüklerini keşfeden anne ve kız, hızla değişen bir dünyada birbirlerinin seçimlerini anlamakta zorlanır. Acaba kendi gerçeklerini bulmaya çalışan bu iki güçlü kadın, geçmişin zalim hayaletlerini alt edip aralarındaki düşmanlıkta ateşkes ilan edebilecekler midir?
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- 4
SANDOR PETOFİ-SEÇME ŞİİRLER
Macar şair, devrimci, ulusal kahraman Sándor Petőfi’nin doğumun 200. yılı vesilesiyle şairin 200’den fazla şiiri, Macar Kültür Vakfı’nın desteği ve çok sayıda ismin özenli emeği bir araya getirildi. Everest Yayınları'ndan çıkan ve her biri Macarca aslından çevrilen şiirleri sunan bu kitap, Petőfi’nin şiirlerinin Türkçedeki en güncel ve kapsamlı seçkisini içeriyor. Bu seçki, yirmi altı yıllık kısa yaşamına bine yakın şiir sığdıran, Macar dili ve edebiyatı üzerindeki etkisini hâlâ sürdüren, Segesvár Savaşı’nın ardından aniden ortadan kaybolarak bir tür efsane haline gelen bu etkileyici şairi tanımak ve keşfetmek isteyenlere içten bir çağrı.
- 5
KÜÇÜK TIP KANUNU
(İbn Sina)
Ayrıntı Yayınları, “tıbbın babası” olarak bilinen İbn Sina’nın, Küçük Tıp Kanunu’nu gözden geçirilmiş yeni baskısıyla okurlarla buluşturuyor. Prof. Dr. Kadircan Keskinbora tarafından yayıma hazırlanan İbn Sina’nın Küçük Tıp Kanunu on makaleden oluşuyor. Kitap, tıp dünyasına yaptığı çok değerli katkılarıyla anılan ve anılacak olan büyük bilim insanı İbn Sina’nın, Batı tıp âlemine adeta bir patlama etkisi yapan 5 ciltlik ünlü kitabı el-Kānūn fi’t-Tıbb’ın tek cilde dönüştürülmüş bir özetini sunuyor.
- 6
ACAYİP
(Mahir Ünsal Eriş)
Uzun yıllardır okumaya hasret kaldığımız türde sıcak bir aşk hikâyesi, dünyanın farklı coğrafyalarından gelmiş, birbirinden garip insanların esrarengiz hikâyeleriyle buluşuyor. Karanlık denizler, ürkütücü maceralar, mitolojik figürler, korkunç mahluklar… Hepsi birbirinden “acaip” bu hikâyeler, Ankara’nın en karanlık tarafında kalan karanlık olaylara karışıyor, içinde ne işler çevrildiğini anlayamadığımız bir çeviri bürosunda Samim ile Güzin’in sonsuz aşkına çevre oluyor. Can Yayınları'ndan çıkan yen romanında Mahir Ünsal Eriş, serinin ilk kitabı Gaip’te araladığı sır perdesinin ardından Acaip’le ilerliyor.
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- 7
ALAN'IN SAVAŞI
(Emmanuel Guibert)
Savaşın yıkıcılığı ve insanın her koşulda, herzorlukta, hatta siperde savaşırken bile kendisini yeniden yaratabilmesinin gücü üzerine ilham verici bir eser. Karakarga yayınları'ndan çıkan ve Alan Ingram Cope’un anılarından uyarlanan bu çizgi romanda, Emmanuel Guibert hem yazar hem de illüstratör kimliği ile akıllara kazınacak bir işe imza atıyor. 2. Dünya Savaşı’nın tam kalbinde, bombaların ve silahların patladığı savaş alanlarına paralel köy ve kasabalardaki günlük hayata da şahitlik ediyoruz bu gerçekçi ve lirik anlatıda.