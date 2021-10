Haftanın Kitapları

ANILAR VE YANILSAMALAR

(Jim Carrey)

The Truman Show, Maske, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Salak ile Avanak gibi unutulmaz filmlerin usta oyuncusu Jim Carrey, bu defa Dana Vachon’la birlikte kaleme aldığı romanı Anılar ve Yanılsamalar ile hayranlarının karşısına çıkıyor! Carrey’nin hayatından ve kariyerinden gerçekleri kullanarak kurgusal bir çöküş ve yeniden doğuş hikâyesini anlatan Anılar ve Yanılsamalar, Epsilon logosu ve Aslı Perker’in çevirisiyle Türkiye’deki okurlara ulaşıyor. Hollywood yıldızı Jim Carrey’yi kurgusal bir karaktere dönüştürüp ona sürrealist bir gerçeklik kazandıran bu sıradışı, yarı otobiyografik roman başarılı, sevilen ve çok popüler oyuncuyu bambaşka bir ışık altında gösteriyor.