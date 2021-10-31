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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

31.10.2021 - 01:08 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • ANILAR VE YANILSAMALAR
    (Jim Carrey)

    The Truman Show, Maske, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Salak ile Avanak gibi unutulmaz filmlerin usta oyuncusu Jim Carrey, bu defa Dana Vachon’la birlikte kaleme aldığı romanı Anılar ve Yanılsamalar ile hayranlarının karşısına çıkıyor! Carrey’nin hayatından ve kariyerinden gerçekleri kullanarak kurgusal bir çöküş ve yeniden doğuş hikâyesini anlatan Anılar ve Yanılsamalar, Epsilon logosu ve Aslı Perker’in çevirisiyle Türkiye’deki okurlara ulaşıyor. Hollywood yıldızı Jim Carrey’yi kurgusal bir karaktere dönüştürüp ona sürrealist bir gerçeklik kazandıran bu sıradışı, yarı otobiyografik roman başarılı, sevilen ve çok popüler oyuncuyu bambaşka bir ışık altında gösteriyor.

  • GİZLİ BAŞYAPIT
    (Honore de Balzac)

    Balzac, en ünlü yapıtlarından biri olan Gizli Başyapıt'ta, kusursuzluğu arayan ressam Frenhofer'in olağandışı öyküsünü anlatır. Başyapıtının üstünde tam on yıl çalışan bu 17. yüzyıl ressamı, resmi bitirdikten sonra iki genç hayranına gösterir. Gizli Başyapıt yalnızca Picasso'yu değil, Cézanne gibi bir ressamı, Henry James gibi bir yazarı, Jacques Rivette gibi bir sinema ustasını da derinden etkilemiş, efsanevi bir öykü. Ressam Frenhofer'in çılgınlığı, belki de tüm sanatçıların çılgınlığı. Bu öykü, bir anlamda modern sanatın öyküsü.

  • BİR ARKADAŞLIK
    (Silvia Avallone)

    Çağdaş İtalyan edebiyatının usta kalemlerinden Silvia Avallone’un, İtalya’da 13 hafta boyunca çok satanlar listesinden inmeyen romanı Bir Arkadaşlık, hep kitap logosuyla okurlarla buluştu. Bir Arkadaşlık, iki kız arkadaş arasındaki dostluğu anlatırken, çağımızın dünyasında genç bedenlerin kırılganlığını, korkularını ve hayatın onlara sunduğu zorlukları ustalıklı bir şekilde yansıtıyor. Kadınların duyarlılığı, korkuları ve kırılganlığıyla Elisa'nın ruhunu, güzel olma arzusuyla ise Beatrice'nin ruhunu bütünleştiren ve bu iki karakterin kendi içlerinde uzlaşma mücadelesini büyüleyici bir şekilde aktaran Bir Arkadaşlıkokura sonunda, “Hayat, var olmak için gerçekten anlatılmaya ihtiyaç duyar mı?” sorusunu sorduruyor.

  • CADFAEL BİRADER-FAZLADAN BİR CESET
    (Ellis Peters)

    İngiliz yazar Edith Pargeter’in Ellis Peters mahlasıyla kaleme aldığı ve polisiye okurlarının merakla beklediği, sıra dışı bir orta çağ polisiyesi olan “Cadfael Birader” serisinin ikinci kitabı “Fazladan Bir Ceset” Ayrıksı Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. 12. yüzyılda İngiltere ve Normandiya’da iç savaşta işlenen cinayetlerin aydınlatılmasına yardım eden Cadfael’in maceralarını konu eden yirmi bir kitaplık serinin ikinci kitabı, isyan sonrası cenazelerden sorumlu olan Cadfael’in elindeki listede yer alan fazla cesedin ve katilinin peşine düşüş hikâyesini konu alıyor. 

  • SUÇLUYORUM
    (Émile Zola)

    19. yüzyılın sonlarına doğru Fransa'da, Yahudi bir subayın, Yüzbaşı Alfred Dreyfus'ün haksız yere casuslukla suçlanmasıyla patlak veren Dreyfus Davası, yalnızca bir hukuk ve ayrımcılık skandalı değil, aynı zamanda başta ordu ve yargı olmak üzere ülkenin tüm kurumlarını temelinden sarsan toplumsal bir olaydır. Dava tam on iki yıl sonra Dreyfus'ün aklanmasıyla sonuçlansa da, III. Cumhuriyet ve çağdaş Fransa'nın tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Büyük romancı Émile Zola, 13 Ocak 1898 günü L'Aurore gazetesinde yayımladığı, Fransız Genelkurmay'ına yönelik "Suçluyorum" başlıklı açık mektubuyla, Dreyfus'e yapılan haksızlığın karşısına dikilen Fransız aydınlarının sözcüsü oldu. Ancak bu kez kendisi iftira etmekle suçlanarak yargılandı. 'Suçluyorum' Tahsin Yücel'in çevirisi ve önsözüyle okurlarla buluşuyor.

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