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        Haberler Sağlık Haftada 112 gram veya üstü alkol tüketenlerin beyninde damar sertliği görülme olasılığı daha yüksek | Sağlık Haberleri

        Haftada 112 gram veya üstü alkol tüketenlerin beyninde damar sertliği görülme olasılığı daha yüksek

        Brezilya'da bilim insanları, haftada 112 gram veya üstü alkol tüketen kişilerde, bilişsel problemlere yol açan beyindeki damarların sertleşmesi olasılığının hiç tüketmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğunu saptadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:41 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:41
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        Haftada 112 gram ve üstü alkol tüketenler dikkat!
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        Alkol tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini gözlemek amacıyla hayatını kaybeden 1,781 kişinin beynini otopsiyle inceleyen araştırmacılar, ölmeden önce ne sıklıkta alkol tükettiklerini belirlemek için yakınlarına bazı sorular yöneltti.

        Birada yaklaşık 350, şarapta 150 ve damıtılmış içkide 45 mililitrelik tüketimi "14 gram alkol/1 birim" şeklinde tanımlayan bilim insanları, denekleri haftalık kullandıkları alkolün birim miktarına göre "hiç tüketmeyenler", "haftada 7 ya da daha az tüketenler", "haftada 8 ya da daha fazla tüketenler" ve "eskiden aşırı tüketip bırakanlar" şeklinde 4 gruba ayırdı.

        Çalışma sonucu haftada 112 gram ya da daha fazla alkol tüketenlerde bilişsel problemlere yol açan beyin damarlarının sertleşmesi probleminin gelişme olasılığının hiç içmeyenlere kıyasla yüzde 133 daha fazla olduğu tespit edildi.

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        13 YIL DAHA ERKEN ÖLÜM

        Haftada 8 birim ya da daha fazla tüketenler ve eskiden aşırı tüketip bırakanlarda Alzheimer ile ilişkili belirtilerin görülme olasılığının daha yüksek olduğu, aşırı alkol tüketenlerin hiç tüketmeyenlere kıyasla ortalama 13 yıl daha erken öldüğü saptandı.

        Araştırma ekibinden Alberto Fernando Oliveira Justo, "Ağır içiciliğin beyin hasarı belirtileriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ve bunun beyin sağlığı üzerinde hafıza ve düşünme yeteneklerini etkileyebilecek uzun vadeli etkilere neden olabileceğini tespit ettik" ifadesini kullandı.

        Beyindeki küçük damarların kalınlaşıp sertleşmesiyle kan akışının zorlaşmasına neden olan "hyaline arterioloskleroz"​​​​​​​, zamanla hafıza ve düşünme yeteneklerini etkileyerek beyin hasarına yol açabiliyor.

        Araştırmanın bulguları, "Neurology" dergisinde yayımlandı.

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