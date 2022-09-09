Hafta sonu gelince, yapılacak en eğlenceli aktivitelerden bir tanesi de sinema olsa gerek! Sinemaseverler için bu hafta sonu televizyonda yayınlanacak birçok film var. 9-10-11 Eylül tarihlerinde; dram, eğlence, fantastik, komedi türlerinde birçok yapım ekranlarda olacak.

ATV

10 Eylül Cumartesi saat 03.20 Zorlu Operasyon

11 Eylül Pazar saat 12.20 Gösteri Köpekleri

11 Eylül Pazar saat 03.20 Nitro Rush

STAR TV

9 eylül akşamı saat 20.00 Deprem

10 Eylül Cumartesi saat 20.00 Tünel

Show TV

10 Eylül Cumartesi saat 14.30 Feryat

10 Eylül Cumartesi saat 16.30 Selvi Boylum Al Yazmalım

11 Eylül Pazar saat 20.00 Hababam Sınıfı

11 Eylül Pazar saat 21.45 Bizim Aile

KANAL D

10 Eylül Cumartesi saat 15.45 Mahrumlar

10 Eylül Cumartesi saat 02.30 Sıradan Bir Adam

9 Eylül Cuma saat 20.00 Recep İvedik 3

9 Eylül Cuma saat 00.15 Buz Kıyameti

11 Eylül Pazar saat 16.15 Elimiz Mahkum

11 Eylül Pazar saat 23.45 Yüce Thor

TRT 1

11 Eylül Pazar saat 16.45 Charlie'nin çikolata fabrikası

KANAL 7

11 Eylül Pazar saat 10.50 Akbaş Baskımı

11 Eylül Pazar saat 12.50 Allı Turnam