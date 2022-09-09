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Hafta sonu televizyonda yayınlanacak filmler! Bakın listede hangi filmler var

Hafta sonları, yeni filmler keşfetmek için ideal bir zaman. Bu hafta sonu televizyonda farklı türlerde birçok film yayınlanacak. Listede, hem yerli hem yabancı birçok eser bulunuyor.

09.09.2022 - 17:37 | Güncelleme: ABONE OL
Hafta sonu televizyonda yayınlanacak filmler! Bakın listede hangi filmler var

Hafta sonu gelince, yapılacak en eğlenceli aktivitelerden bir tanesi de sinema olsa gerek! Sinemaseverler için bu hafta sonu televizyonda yayınlanacak birçok film var. 9-10-11 Eylül tarihlerinde; dram, eğlence, fantastik, komedi türlerinde birçok yapım ekranlarda olacak.

ATV

10 Eylül Cumartesi saat 03.20 Zorlu Operasyon

11 Eylül Pazar saat 12.20 Gösteri Köpekleri
11 Eylül Pazar saat 03.20 Nitro Rush

STAR TV

9 eylül akşamı saat 20.00 Deprem

10 Eylül Cumartesi saat 20.00 Tünel

Show TV

10 Eylül Cumartesi saat 14.30 Feryat
10 Eylül Cumartesi saat 16.30 Selvi Boylum Al Yazmalım

11 Eylül Pazar saat 20.00 Hababam Sınıfı
11 Eylül Pazar saat 21.45 Bizim Aile

KANAL D

10 Eylül Cumartesi saat 15.45 Mahrumlar
10 Eylül Cumartesi saat 02.30 Sıradan Bir Adam

9 Eylül Cuma saat 20.00 Recep İvedik 3
9 Eylül Cuma saat 00.15 Buz Kıyameti

11 Eylül Pazar saat 16.15 Elimiz Mahkum
11 Eylül Pazar saat 23.45 Yüce Thor

TRT 1

11 Eylül Pazar saat 16.45 Charlie'nin çikolata fabrikası

KANAL 7

11 Eylül Pazar saat 10.50 Akbaş Baskımı
11 Eylül Pazar saat 12.50 Allı Turnam

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