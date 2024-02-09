Hafta sonu "ne izlesem?" diye düşünenler için sizi çocukluğunuza götürecek animasyon filmleri!
Hafta sonları, keyifli bir film izlemek için muhteşem bir fırsat. Eski animasyon filmleri, nostaljiyi yeniden canlandırırken izleyicileri çocukluk anılarına götürüyor. Eski çizgi filmlerin büyülü dünyaları, unutulmaz karakterleri ve etkileyici hikayeleri, izleyicilere her yaştan keyifli anlar yaşatıyor. İşte, hafta sonu ne izlesem diye düşünenlere harika bir seçenek: sizi çocukluğunuza götürecek eski animasyon filmleri!
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Evde keyifli vakit geçirmenin en güzel yollarından biri olan film izleme aktivitesi, zaman zaman izleyicileri geçmişe götürerek unutulmaz anılara yolculuk yapma fırsatı sunar. Özellikle eski animasyon filmleri, bu nostaljik yolculuğun en sevilen duraklarından biridir. İster nostalji dolu anılarınızı canlandırmak, ister yeni nesilleri bu eşsiz dünyalarla tanıştırmak isteyin, eski animasyon filmleri her zaman için güvenilir bir tercih olmuştur. İşte, hafta sonu film keyfi yapmak isteyenler için çocukluğumuza götürecek eski animasyon filmleri!
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ARİSTOKEDİLER (1970)
Sahibinden bir servet miras kalan Duchess ve yavrularının sahiplerinin kahyası tarafından kaçırılmasıyla macera başlıyor! Parisli kedi ailesi, mahallenin lider kedisi Thomas O'Malley’in yardımıyla bu beladan kurtulup eve dönmeye çalışırlar.
IMDb puanı: 7.1
- 3
SEVİMLİ FARE (1986)
Ailesinden ayrılan ve Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınan minik bir farenin taşındığı yeni ülkede yaşadığı olayları izlemeye bayılacaksınız! Taşındığı ülkede kediler olmadığını zanneden minik fare Fievel, film boyunca ailesini arıyor, arkadaşlar ediniyor ve en önemlisi kedilerden kaçıyor! En İyi Müzik kategorisinde Oscar adayı olan film, izleyenlere hem görsel hem de müzikal bir şölen yaşatıyor.
IMDb puanı: 6.9
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- 4
KÜÇÜK CADI KİKİ (1989)
Cadılar kazan ve büyüden ibaret değildir, onların da düzenli işlere ihtiyaçları vardır! Örneğin, bir kurye hizmeti yürütmek gibi. Bu macerada genç bir cadının hava kurye hizmetiyle geçimini sağlarken yeni bir topluluğa uyum sağlamakta zorlanması ve başına gelen çeşitli olaylar Miyazaki’nin dokunuşuyla izleyenleri büyülüyor!
IMDb puanı: 7.8
- 5
BÜTÜN KÖPEKLER CENNETE GİDER (1989)
Köpek melek Charlie, cennetten gizlice dünyaya döner ve hayvanlarla konuşabilen yetim bir kızla arkadaş olur. Bu süreçte Charlie arkadaşlığın en kutsal hediye olduğunu öğrenir. Bu filmi izlerken aynı anda hem gülümsemeye hem de gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız!
IMDb puanı: 6.7
- 6
TOM VE JERRY: BÜYÜK KAÇIŞ (1992)
Hayatta bazı şeyler zamansızdır. Anlaşılan o ki, çizgi filmdeki bir kedinin fareyi yakalamaya çalışmasını izlemek, hepimizin aynı fikirde olabileceği o zamansız keyiflerden biri. Bu macerada ikonik ikili Tom ve Jerry, genç bir kızı kötü teyzesinden kurtarmak için gönülsüzce birlikte çalışırlar.
IMDb puanı: 5.4
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- 7
BATMAN: HAYALETİN MASKESİ (1993)
7’den 70’e yayınlanmaya başladığı ilk yıllardan beri kalbimizde taht kuran kahramanlardan bir tanesi şüphesiz ki Batman. 93 yapımı bu film, Gotham şehrinde mafya liderini öldüren katilin suçunu Batman’in üzerine atılması için uğraşmasıyla başlıyor. Bu düşmanı bulmaya çalışan Batman’in mücadelesi hiç de kolay olmayacaktır. 1994 yılında Annie ödüllerinde En İyi Animasyon Filmi kategorisine aday olan bu film haftasonu keyfi için birebir!
IMDb puanı: 7.8
- 8
GOOFY İLE OĞLU (1995)
Goofy’nin oğlu Max, hoşlandığı bir kıza abartılı bir söz verdiğinde, babası Goofy ile birlikte ülke çapında bir geziye sürüklenir. Ama yaşadıkları olaylar yüzünden vereceği sözü tutmanın çok umutsuz olduğunu düşünür. Bu baba-oğul ilişkisi sizi hem güldürecek hem de içinizi ısıtacak!
IMDb: 6.9
- 9
KAHRAMAN KÖPEK BALTO (1995)
Bir Husky olan Balto, çocukları etkileyen ölümcül bir salgının Alaska'yı kasıp kavurmasını önlemek için diğer kızak köpekleriyle birlikte hayatını tehlikeye atar. Uzun yollar aşıp bu hastalığı önlemek için savaşan Balto’nun hikayesi izleyen herkese ilham olacak.
IMDb: 7.1
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- 10
KEDİLER DANS EDEMEZ (1997)
Şarkı söyleyen ve dans eden bir kedi olan Danny, Hollywood'a gider ve bir film yıldızı olma hayalini gerçekleştirmek için birçok engeli aşar. 1997’de En İyi Animasyon ödülü alan bu film izleyenlere müzikal bir keyif yaşatıyor.
IMDb: 6.9
- 11
RUGRATS FİLMİ (1998)
Tommy Pickles'ın yeni bir erkek kardeşi olmasının ardından bebekler ormanda kaybolur. Bu aksiyonlu hikaye sizi hem geçmişe götürecek hem de ekran başına kitleyecek!
IMDb: 5.9
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SCOOBY DOO: ZOMBİ ADASINDA (1998)
Scooby ve çetesi gerçek zombilerle dolu bir adada serbest kalıyor! Çocuk dostu bir korku filmi olan Scooby-Doo Zombi Adasında, 90’ların çocukları arasında favori haline geldi ve bugüne kadar bir kült klasik olmayı sürdürüyor. Siz de çocuklarınızla beraber bu nostaljiyi yaşamak isterseniz izleme listenize bu filmi ekleyebilirsiniz.
IMDb: 7.7
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- 13
BARBİE: FINDIKKIRAN BALESİNDE (2001)
Şeker Prensesi'ni bulmak için bir maceraya atılan Clara ve muhteşem Fındıkkıran'ının bu hikayesinde eğer nazik, zeki ve cesursanız her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor. Geçmişten bugüne hayatımızda yer edinen Barbie’nin 2001 yapımı bu filmi Video Prömiyeri Ödüllerinde “En İyi Animasyon Video Filmi” ödülü almıştı.
IMDb: 6.3
- 14
SİNBAD: 7 DENİZLER EFSANESİ (2003)
Denizci Sinbad ve onun başına gelen talihsizlikleri konu alan bu hikaye, klasik mitoloji ve Binbir Gece Masalları’nın harmanlandığı bir film olarak karşımıza çıkıyor. Sinbad’ın tanrıça Eris tarafından cezalandırıldığı bu macera bize arkadaşlık ve cesaretin önemini anlatıyor.
IMDb: 6.7
- 15
AYI KARDEŞ (2003)
Bir ayıyı haksız yere öldüren Kenai, ruhların cezası üzerine ayıya dönüşür. Sevimli ayı yavrusu Koda ile kurduğu arkadaşlık ona hayat hakkında bir çok şey öğretir. Oldukça dokunaklı bir hikayesi olan Ayı Kardeş, 2004 yılında “En İyi Animasyon Özelliği” Oscar ödülü almıştı.
IMDb: 6.9
Kaynak: Collider, Buzzfeed, CBR
Fotoğraf Kaynak: IMDb
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